Proponen espacios de apoyo a la maternidad estudiantil en instituciones públicas de educación media superior y superior

Maternidad Estudiantil

Para evitar que la maternidad se convierta en una barrera para continuar con la formación académica, la diputada Elizabeth Mateos Hernández, de Morena, propuso crear Espacios de Apoyo a la Maternidad Estudiantil en instituciones públicas de educación media superior y superior de la Ciudad de México.

La iniciativa plantea adicionar los artículos 20 Bis y 23 Bis a la Ley de Educación de la Ciudad de México, con el objetivo de que las estudiantes que son madres cuenten con espacios dentro de sus escuelas para atender necesidades específicas de cuidado durante su jornada académica.

De acuerdo con la legisladora, en 2024 el 14.6 por ciento de los nacimientos registrados en México correspondió a madres menores de 20 años, una situación que puede llevar a algunas jóvenes a interrumpir sus estudios o abandonar sus carreras.

Mateos Hernández señaló que la maternidad también implica una llamada “pobreza de tiempo”, debido a que las responsabilidades de cuidado se suman a las actividades académicas y pueden dificultar que las estudiantes continúen con su formación.

¿Qué tendrían estos espacios?

La propuesta busca que las instituciones públicas de educación media superior y superior puedan contar con áreas donde las estudiantes puedan amamantar, extraer y conservar leche materna, cambiar el pañal, alimentar a sus bebés o convivir temporalmente con ellos, durante los periodos que establezca cada institución.

La legisladora aclaró que la intención no es convertir las escuelas en guarderías, sino proporcionar una alternativa para atender necesidades puntuales de cuidado dentro del entorno educativo.

Algunas instituciones públicas ya cuentan con infraestructura relacionada con la lactancia, como lactarios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por lo que la propuesta busca ampliar este tipo de apoyos hacia un esquema que contemple otras necesidades vinculadas con la maternidad.

Maternidad y permanencia escolar

La diputada sostuvo que cuando una estudiante abandona su formación académica por no poder conciliar sus responsabilidades de cuidado con la escuela, las consecuencias pueden extenderse más allá de la interrupción de un semestre.

De acuerdo con su planteamiento, dejar los estudios puede reducir las posibilidades de acceder a mejores empleos y alcanzar autonomía económica, además de afectar los proyectos personales y profesionales de las jóvenes.

La propuesta se presenta en el contexto de los recientes avances de la Ciudad de México en materia de cuidados. Mateos Hernández recordó que el Congreso capitalino aprobó reformas para reconocer el derecho a cuidar, recibir cuidados y al autocuidado, así como la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México.

La legisladora consideró que el siguiente paso es llevar ese reconocimiento a espacios concretos de la vida cotidiana, entre ellos las instituciones educativas.

“Ser madre no signifique dejar de ser estudiante”, sostuvo Mateos Hernández al defender la iniciativa.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y dictamen.