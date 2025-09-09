Activa Protección Civil Alerta Amarilla por lluvias fuertes en la CDMX

Lluvia CDMX (Edgar Negrete Lira)

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla este martes debido al pronóstico de lluvias fuertes en nueve alcaldías de la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia, las precipitaciones podrían registrarse entre las 14:50 horas de este martes y la 01:00 del miércoles 10 de septiembre, con acumulaciones de 15 a 29 milímetros, además de posible caída de granizo. Las demarcaciones en alerta son Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

La SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable, utilizar el agua de lluvia para regar plantas, mantener coladeras libres de basura y no verter grasas en el drenaje. También pidió evitar transitar por calles con encharcamientos, manejar con precaución y alejarse de muros, árboles, cables de luz y espectaculares que representen riesgo de caída.