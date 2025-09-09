Arranca ciclo escolar en Universidad Nacional Rosario Castellanos de Naucalpan

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, junto con autoridades federales y estatales, dieron la bienvenida a más de mil estudiantes que conforman la primera generación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Ante las y los estudiantes que acudieron a su primer día de clases, el alcalde de Naucalpan agradeció el esfuerzo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su visión de desarrollo edificada sobre los cimientos de la educación.

Montoya Márquez subrayó que la meta es llevar este modelo a todo el país y abrir 150 mil nuevos espacios educativos. Destacó el carácter nacional que ha adquirido esta institución educativa bajo la actual administración federal.

En presencia de la titular de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, y del Secretario de Educación estatal, Miguel Ángel Hernández Espejel, el alcalde agradeció a la gobernadora Delfina Gómez por impulsar proyectos que benefician a las comunidades de Naucalpan y municipios vecinos. “Gracias a esa visión de Estado, hoy estamos viendo cómo Naucalpan se suma a este gran proyecto nacional”.

El alcalde destacó que la UNRC plantel Naucalpan representa una alternativa educativa gratuita con pertenencia social. Describió el modelo como innovador, ya que combina formación académica de calidad con compromiso comunitario, abriendo puertas para miles de jóvenes que antes no encontraban espacios para continuar sus estudios de nivel superior.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó que México cuenta con una presidenta con firme convicción universitaria y respaldo total a la juventud. Resaltó que Sheinbaum quiere abrir camino a los jóvenes a través de sus estudios profesionales, contrastando con gobiernos neoliberales que se habían negado a llevar a cabo este tipo de proyectos educativos.

“En nuestro estado estamos viviendo una etapa inédita en la historia, un cambio de visión que acerca el desarrollo social y el bienestar al pueblo”, afirmó la gobernadora. Añadió que “para los gobiernos de la Cuarta Transformación la mejor inversión es la que se hace en educación para que todas y todos gocen de los mismos derechos y oportunidades”.

La mandataria estatal destacó que en un año, la presidenta aumentó 3.5% del presupuesto de las instituciones de educación superior pública y fortaleció las universidades del bienestar Benito Juárez, que atienden a 85,000 estudiantes en el país. De igual forma, resaltó la creación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que este año atenderá a 77,000 jóvenes.

En su intervención, la rectora de la UNRC, Alma Xóchitl Herrera Márquez, enfatizó que la Universidad Rosario Castellanos es un espacio de formación profesional y creación intelectual, pero también de fortalecimiento de una ciudadanía crítica y atenta a los desafíos que imponen las complejas problemáticas del país.

Para favorecer la movilidad de los estudiantes, la UNRC Naucalpan ya cuenta con dos rutas de transporte público. Estas rutas, la 13 y 14, corren del Metro Cuatro Caminos a la Universidad y de Naucalpan Centro a esta institución escolar, facilitando el acceso a la educación superior para la comunidad estudiantil.