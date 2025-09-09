Ciudadanos entregan propuestas al Congreso para el Plan General de Desarrollo de la CDMX

Congreso recibe documento “Por la ciudad que queremos” , con propuestas para el PGD

Integrantes de distintas organizaciones sociales y movimientos entregaron al Congreso de la Ciudad de México el documento “Por la ciudad que queremos”, el cual recoge diversas propuestas para el Plan General de Desarrollo (PGD) de la capital.

Dicho documento es resultado de un proceso colectivo impulsado por los movimientos sociales en las 16 alcaldías de la ciudad y aborda temas fundamentales como: el cambio de uso de suelo y la defensa del territorio; el manejo justo y sustentable del agua; la educación, la cultura y la salud integral.

Así como la vivienda digna y la función social de la tierra; la movilidad segura y eficiente; la protección de áreas de conservación, bosques y chinampas; y la defensa del espacio público como corazón de la vida comunitaria.

Los representantes de las asociaciones fueron acompañados por la diputada morenista Martha Ávila, quien destacó la importancia de la participación ciudadana en la construcción del Plan General de Desarrollo, un instrumento rector de la planeación con una prospectiva de 20 años.

“Hoy reconocemos la enorme labor de las y los vecinos, de las organizaciones sociales y de los movimientos que, con su experiencia y visión, enriquecen este proceso y nos ayudan a imaginar cómo queremos que sea nuestra ciudad en el futuro”. expuso la legisladora por Iztapalapa.

El Movimiento Social de la Ciudad de México afirmó en su posicionamiento que la disputa por el derecho a la ciudad es cotidiana frente a fenómenos como la especulación inmobiliaria, la gentrificación, el despojo y la degradación ambiental.

El presidente de la mesa directiva del Congreso, Jesús Sesma, quien recibió manera formal las propuestas, reconoció el esfuerzo ciudadano que nutre la discusión pública y el diseño de políticas de largo plazo.

Además, se comprometió a revisar el documento “Por la ciudad que queremos” para que las propuestas sean consideradas en la discusión y eventual aprobación del Plan General de Desarrollo y mantener comunicación con el Movimiento Social de la Ciudad de México.