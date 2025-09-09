IECM consultará a juventudes para definir acciones afirmativas en candidaturas 2026–2027

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) anunció que llevará a cabo un proceso de consulta dirigido a personas jóvenes, con el objetivo de recabar opiniones y propuestas que sirvan como insumo para el análisis y eventual definición de acciones afirmativas en materia de postulación de candidaturas para el Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027.

De acuerdo con la legislación local, en la capital se considera como jóvenes a quienes tienen hasta 35 años. Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, en la Ciudad de México habitan 3,027,101 personas de entre 15 y 34 años, lo que equivale a 32.9% de la población total de la entidad, cifra que se eleva a más de 3.1 millones al incluir a quienes tienen 35 años.

El IECM indicó que este peso demográfico subraya la relevancia de garantizar la inclusión de las juventudes tanto en los procesos de consulta como en el diseño de políticas públicas orientadas a fortalecer su representación política y social.

La consulta 2025 contará con la colaboración de instituciones públicas, colectivos estudiantiles, organizaciones juveniles y redes comunitarias, entre ellas el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE).

La estrategia de difusión privilegiará medios digitales, además de espacios escolares y culturales, como gacetas universitarias, redes sociales de instituciones educativas, páginas web de colectivos estudiantiles, centros culturales, casas de cultura y bibliotecas públicas.

Como parte de las actividades, se llevarán a cabo dos foros informativos: el sábado 18 de octubre en las instalaciones del IECM en Tlalpan, y el miércoles 12 de noviembre en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México.

La convocatoria para el proceso consultivo será publicada el próximo 22 de septiembre.