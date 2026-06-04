¡Calzada Flotante ya está lista! Brugada y diputados de Morena la visitan

Calzada Flotante de Tlalpan, ya está lista.

La Calzada Flotante de Tlalpan ya está lista, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y legisladores locales de Morena la visitaron y compartieron parte de los detalles que caracterizan este proyecto.

Se trata de un jardín flotante de dos kilometros de longitud —que va de la estación del Metro Chabacano a Plaza Toaxcoaque— y se compone de siete tramos, cada uno de ellos inspirado por una especie endémica de la Ciudad de México como el xoloitzcuintle, el ajolote, e incluso flores y plantas.

Legisladores celebraron que el espacio es totalmente sustentable, cuenta con bancas de material reciclable, fuentes cápsula, que reducen al mínimo la pérdida de agua; así como con grandes espacios en los que habrá velarias y anfiteatros para actividades al aire libre y conciertos gratuitos.

La Calzada Flotante de Tlalpan es uno de los proyectos de infraestructura más emblemáticos impulsados por el Gobierno de la Ciudad de México rumbo al Mundial de 2026.

El corredor fue construido sobre la Línea 2 del Metro (Cuatro Caminos - Tasqueña—, con el fin de mejorar la movilidad y la seguridad de quienes transitan por esta importante vialidad.

La obra contempla áreas verdes y espacios de convivencia y accesibilidad universal, como parte de la estrategia de recuperación del espacio público y de transformación de la Calzada de Tlalpan.