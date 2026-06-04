La CNTE sigue “brava”… y el Mundial se acerca: ¿Cuándo terminará la huelga y en qué van las negociaciones?

CNTE Maestros descartan las propuestas de Segob y la SEP (Cuartoscuro)

La Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció que mantendrá de forma indefinida su huelga y el plantón tras considerar que las propuestas entregadas por el gobierno federal no resuelven sus demandas de fondo.

Al salir de su tercera mesa de diálogo con los titulares de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y de Educación Pública (SEP), así como del ISSSTE, la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) señaló que el documento recibido no cumple con las expectativas del magisterio, particularmente en lo que respecta a la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa de 2012.

Las propuestas del Gobierno Federal

Aunque el magisterio disidente reconoció el avance de contar con un planteamiento formal en la primera semana de su jornada de lucha, aclararon que la propuesta final tendrá que ser valorada y discutida por las bases en la Asamblea Nacional Representativa.

Las autoridades federales pusieron sobre la mesa dos propuestas principales orientadas a darle fin al conflicto:

Desaparición de la USICAMM: Se llegó a un acuerdo para extinguir el organismo y llevar a cabo un nuevo modelo de ingreso y reconocimiento docente y cambios en Pensionissste; una estrategia para fortalecer el sistema de pensiones y asegurar un esquema de jubilación digna para los docentes.

Exigen cese a las sanciones administrativas

Los líderes de la coordinadora expresaron su rechazo a los procesos de sanción que ya comenzaron a notificarse en algunos planteles del país.

Ante esta situación, la CNTE exigió formalmente a la SEGOB y a la SEP el cese inmediato a lo que calificaron como “represión administrativa y económica”, solicitando detener la entrega de actas administrativas y descontar a los profesores que no se han reportado a trabajar debido a estar en huelga.