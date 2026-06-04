Pozo rehabilitado devolverá agua a más de 43 mil habitantes en Ecatepec

Pozo San Agustín el municipio anunció que continuará ampliando su red de pozos automatizados.

El Gobierno de Ecatepec puso en operación el pozo San Agustín, una obra que busca mejorar el abasto de agua potable para alrededor de 43 mil habitantes de las colonias San Agustín Primera, Segunda y Tercera Sección. La rehabilitación incluyó una reperforación profunda y la incorporación de un sistema de telemetría que permitirá supervisar su funcionamiento a distancia.

Durante el arranque del pozo, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss explicó que al inicio de la actual administración encontraron gran parte de la infraestructura hidráulica en malas condiciones, con instalaciones colapsadas, válvulas cerradas y casos de extracción irregular de agua, por lo que se emprendieron trabajos para recuperar el sistema.

La alcaldesa detalló que el pozo había permanecido abandonado por varios años. Originalmente operaba a una profundidad de 100 metros, pero fue reperforado hasta alcanzar los 300 metros con el objetivo de obtener agua de mejor calidad y cumplir con los estándares requeridos para su distribución.

La instalación se localiza en la avenida Adolfo López Mateos, conocida como R1, esquina con avenida Lourdes, en la colonia San Agustín Primera Sección. Tendrá una capacidad de producción de 35 litros por segundo para abastecer a miles de familias de la región.

Cisneros Coss señaló que este es el cuarto pozo equipado con tecnología de punta que entra en funcionamiento y forma parte de un proyecto que contempla la puesta en marcha de 11 instalaciones similares. Gracias al sistema de telemetría, el monitoreo y control podrán realizarse desde dispositivos móviles como teléfonos celulares o tabletas.

La presidenta municipal destacó además que cerca del 70 por ciento de las obras ejecutadas por su gobierno se realizan con recursos propios, lo que ha permitido avanzar en la recuperación de infraestructura hidráulica en distintas zonas del municipio.

Por su parte, el director del organismo de agua Sapase, Francisco Reyes Vázquez, informó que los trabajos incluyeron perforación exploratoria, ampliación del pozo, instalación de distintos tipos de tubería, colocación de filtros de grava sílica, videograbación con cámara submarina y análisis físico-químicos y bacteriológicos para garantizar la calidad del agua.

En lo que va de este año también fueron habilitados otros tres pozos con características similares: uno más en San Agustín, otro en Ejidos de Tulpetlac 2 y un tercero en el fraccionamiento Río de Luz, ubicado entre las avenidas Suterm y Central.

Durante el evento también se entregó un camión grúa tipo pluma que será utilizado para movilizar y retirar materiales pesados en diferentes trabajos municipales.

La alcaldesa aseguró que los esfuerzos continuarán para estabilizar el servicio de agua potable en más colonias y adelantó que en los próximos meses se incorporarán siete pozos adicionales con tecnología de última generación para fortalecer la red hidráulica de Ecatepec.