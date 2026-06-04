En marco del Mundial GCDMX lanza emotivo video: “Somos Pueblo Mágico”

GCDMX lanza emotivo video en marco del Mundial

Con una idea que conjuga y explora la riqueza cultural de México, expresada en sus más de 130 pueblos mágicos, y los más valioso del país, su gente, el Gobierno de la Ciudad de México lanzó un video promocional de cara al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 26, en el que denomina al pueblo de México como “el más mágico de todos”.

A través de imágenes panorámicas de icónicos lugares de diversas regiones del país, detalles de rituales, fiestas populares, y de la vida cotidiana, el material visual de un minuto con 23 segundos ensaya un mosaico dinámico de estampas y postales coloridas que hacen de México una experiencia integral donde la cultura, la historia, las fiestas populares y la cotidianidad convergen vívidamente.

En la intersección vital de este cúmulo de propuestas aparece el futbol en las calles, los barrios, las avenidas y los pueblos originarios de la Ciudad de México, como elemento unificador de experiencias, de pasión de festejos y de explosión de emociones.

⚽🇲🇽 ¡El futbol nos une y el orgullo mexicano nos impulsa!



Desde cada barrio hasta las grandes canchas, en la #CapitalDeLaTransformación vivimos la pasión por nuestros colores, nuestra gente y nuestra historia. ❤️



🔥 #LaPelotaVuelveACasa pic.twitter.com/m8KJPYK5YS — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) May 31, 2026

“La capital del país no sólo será una sede mundialista: será una casa abierta para el mundo. Una ciudad donde el futbol se vive en las calles, en los mercados, en las plazas públicas, en las canchas de barrio, en las familias y en cada rincón donde la pasión se convierte en comunidad”.