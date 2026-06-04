Los Gigantes del Fútbol serán levantados tras daños causados durante protestas de la CNTE

Las esculturas monumentales de la exposición Los Gigantes del Fútbol, instaladas sobre Paseo de la Reforma como parte de las actividades rumbo al Mundial de 2026, volverán a levantarse luego de los daños que sufrieron durante las movilizaciones realizadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Representantes de Zion Art Studio y de la empresa House City sostuvieron este jueves una reunión para evaluar las afectaciones provocadas a las piezas y definir los trabajos de restauración que permitirán devolverlas a su estado original. Durante el encuentro se realizó un balance de los daños y se analizaron los materiales y recursos necesarios para rehabilitar las esculturas en el menor tiempo posible.

Los Gigantes del Fútbol serán levantados tras daños causados durante protestas de la CNTE

Marco Medina, coordinador general de Zion Art Studio, explicó que el proyecto representa más de seis meses de trabajo continuo y la participación de alrededor de 45 artistas, artesanos y especialistas mexicanos dedicados a áreas como escultura, herrería, carpintería, pintura, decoración y fibra de vidrio.

Las figuras fueron creadas para celebrar la próxima Copa Mundial de Futbol y rendir homenaje a algunas de las selecciones más emblemáticas de la historia del deporte. Desde su inauguración, se convirtieron en uno de los principales atractivos para visitantes nacionales y extranjeros que recorren la capital del país.

Para Medina y su equipo, formar parte de este proyecto significó mucho más que elaborar esculturas de gran formato. Representó la oportunidad de demostrar el talento de los artistas mexicanos en uno de los eventos con mayor proyección internacional.

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“Nos sentimos muy orgullosos de ser partícipes de este gran evento”, señaló el escultor, quien destacó que los ojos del mundo estarán puestos en México durante la justa mundialista.

El coordinador de Zion Art Studio cuenta con una amplia trayectoria en las artes plásticas. Su especialidad es la escultura y el modelado anatómico de la figura humana. Su formación comenzó en el Faro de Oriente, posteriormente cursó estudios de anatomía en la Academia de San Carlos y más tarde realizó una carrera técnica como ceramista en Bellas Artes. Además de su trabajo artístico, también se desempeña como maestro, labor que le ha permitido formar a nuevas generaciones de creadores.

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De hecho, algunos de sus alumnos participaron directamente en la construcción de los gigantes. La integrante más joven del equipo tiene apenas 18 años y forma parte de un grupo de estudiantes que han acompañado a Medina en distintos proyectos artísticos. El entusiasmo por participar en una exposición relacionada con el Mundial motivó a varios de estos jóvenes a sumarse a la iniciativa.

En contraste, la persona de mayor edad dentro del equipo tiene 65 años y trabaja en el área de herrería, una labor fundamental para la construcción de las estructuras metálicas que sostienen las monumentales figuras. La combinación entre experiencia y juventud fue una de las características que distinguió a este proyecto.

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La elaboración de los gigantes requirió una amplia variedad de materiales y técnicas. Los artistas utilizaron desde papel y cartonería tradicional mexicana hasta polímeros, resinas, espumas de poliuretano, madera, soldadura y pinturas especializadas. Cada figura demandó semanas de trabajo y la coordinación de distintas áreas para lograr piezas resistentes y visualmente impactantes.

Según Medina, el objetivo principal era transmitir la grandeza del futbol, pero también destacar el talento y la creatividad de las manos mexicanas. Por ello, cada detalle fue cuidadosamente diseñado y elaborado para reflejar el nivel artístico del equipo.

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Sin embargo, durante las protestas de la CNTE registradas en Paseo de la Reforma, varias de las esculturas terminaron derribadas y con daños visibles. De acuerdo con el coordinador del proyecto, las piezas más afectadas fueron las correspondientes a España, México y Japón, siendo la primera la que registró las mayores afectaciones.

El artista reconoció que para el equipo fue doloroso observar el estado en que quedaron las obras después de meses de planeación, diseño y construcción.

“Fue muy impactante. Nos dolió mucho ver las piezas derrumbadas”, expresó al recordar el momento en que integrantes del colectivo observaron cómo algunas personas se encontraban sobre las esculturas dañadas.

A pesar del golpe emocional, los creadores decidieron concentrarse en la recuperación de las obras. Durante la reunión celebrada este jueves entre Zion Art Studio y House City se acordó iniciar las labores de reparación para que los gigantes puedan volver a exhibirse próximamente. La empresa continuará proporcionando los materiales necesarios para la restauración.

Los Gigantes del Fútbol serán levantados tras daños causados durante protestas de la CNTE

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Según las estimaciones del equipo, las esculturas podrían quedar rehabilitadas en aproximadamente una semana. Incluso se contempla que regresen a Paseo de la Reforma antes de participar en actividades organizadas por diversas alcaldías de la Ciudad de México.

Tras darse a conocer los daños, Zion Art Studio también recibió numerosos mensajes de apoyo y solidaridad a través de redes sociales. Usuarios de distintas partes del país reconocieron el esfuerzo detrás de las esculturas y expresaron su respaldo al equipo encargado de crearlas.

Con cerca de 20 años de experiencia en la realización de esculturas monumentales y proyectos especiales para diversas marcas e instituciones, los integrantes del estudio aseguran que las afectaciones no detendrán su trabajo. El objetivo, afirman, es claro: demostrar que los Gigantes del Fútbol volverán a ponerse de pie y seguirán siendo un símbolo del entusiasmo con el que México se prepara para recibir la Copa del Mundo de 2026.