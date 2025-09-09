PAN CDMX pide reforzar vacunación contra sarampión ante incremento de casos

Sarampion Los casos graves son más frecuentes en niños malnutridos o con sistemas inmunitarios debilitados (Rogelio Morales Ponce/Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

La dirigencia del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México llamó a las autoridades sanitarias locales y federales a reforzar la campaña de vacunación contra el sarampión, luego de que la capital se posicionara como la segunda entidad del país con más casos activos, después de Chihuahua.

De acuerdo con cifras difundidas por la presidenta del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez, en la ciudad se contabilizan alrededor de 442 casos activos, mientras que a nivel nacional, hasta el 23 de agosto, México acumulaba 4 mil 267 personas contagiadas, lo que lo coloca como el país con más registros en América Latina.

La dirigente panista señaló que la población infantil, particularmente de cero a cuatro años, es la más vulnerable frente a esta enfermedad, y advirtió que una cobertura limitada de vacunación podría aumentar los riesgos de contagio.

Recordó que durante campañas previas, como la implementada para la pandemia de COVID-19, se registraron problemas de abasto, situación que, dijo, no debería repetirse con el sarampión.

En ese sentido, pidió a la Secretaría de Salud de la capital informar oportunamente si existe déficit de vacunas y, en caso necesario, buscar apoyo del Congreso local para destinar más recursos que garanticen la adquisición de dosis.

Por su parte, el diputado local Raúl Torres Guerrero, integrante de la Comisión de Educación, planteó que la aplicación de vacunas también se realice en planteles educativos, públicos y privados, con el fin de ampliar la cobertura entre niñas, niños y adolescentes. Asimismo, adelantó que impulsará la asignación de mayores presupuestos para salud y educación en 2026.