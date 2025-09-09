Trabajadoras sexuales tendrán espacios en ciclovía de Tlalpan; anuncian 58 puntos de inclusión

Foto: Archivo

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que la ciclovía La Gran Tenochtitlán, en construcción sobre Calzada de Tlalpan, podría contar con 58 puntos de inclusión destinados a mejorar la movilidad de la población y a garantizar condiciones para que trabajadoras sexuales puedan continuar con sus actividades.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó que estos espacios estarán distribuidos a lo largo de la vialidad, lo que permitirá a la ciudadanía acceder a diferentes opciones de transporte público, como taxis y autobuses, además de facilitar la convivencia de distintos sectores de la sociedad.

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, detalló que hasta el momento se han realizado siete mesas de trabajo entre las áreas de Atención a la Diversidad Sexual, Derechos Humanos y la Secretaría de Obras y Servicios, donde se escucharon las propuestas de las trabajadoras sexuales afectadas por la obra en Tlalpan. Subrayó que los puntos de inclusión beneficiarán a la población en general y no sólo a este sector.

Cravioto recordó que desde hace años existe un acuerdo de autorregulación en la vestimenta de las trabajadoras sexuales en zonas cercanas a escuelas y viviendas, establecido en diálogo con vecinos de la zona.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, indicó que el Comité de Seguridad para el Mundial 2026 cuenta con un grupo especializado en género y derechos humanos, coordinado por la Secretaría de las Mujeres y con apoyo de organismos internacionales. El objetivo es prevenir la violencia de género y cualquier forma de explotación vinculada con el turismo sexual durante el evento.

“Queremos un Mundial con juego limpio y sociedad justa, sin machismo, sin clasismo, sin racismo, y también un Mundial pacífico”, enfatizó Brugada al destacar que el gobierno trabaja de la mano con el sector privado, hoteles y organizaciones civiles para atender el tema de manera integral.