Entra en vigor nueva Ley de Bienestar Animal en el Estado de México

En el Estado de México entró en vigor una nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal que establece obligaciones para la tenencia responsable de animales de compañía y sanciones en casos de maltrato.

La legislación dispone que las personas propietarias o responsables deben garantizar alimentación adecuada, atención médico-veterinaria —incluyendo vacunación y esterilización—, así como condiciones de vida acordes a la naturaleza de cada especie. También establece la obligación de denunciar actos de maltrato o crueldad.

Las medidas contempladas indican que se prohíben las peleas de animales, su venta en la vía pública y su uso en actividades como rifas o protestas. Asimismo, se requiere que los animales bajo cuidado humano no representen riesgos para la comunidad.

La norma prevé sanciones económicas y administrativas. En casos de maltrato grave, las multas pueden alcanzar hasta 300 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a poco más de 35 mil pesos. Otras faltas, como mantener animales en condiciones inadecuadas, pueden derivar en arrestos de hasta 36 horas o multas menores.

Además, la ley introduce el concepto de “familias multiespecie” y establece lineamientos para la convivencia entre personas y animales. Entre ellos, el uso obligatorio de correa en espacios públicos y la creación de un Registro Único de Animales de Compañía, que se implementará mediante campañas oficiales.

Las autoridades estatales añadieron que el objetivo de estas disposiciones es mejorar el bienestar animal, contribuir a la salud pública y prevenir problemas como enfermedades zoonóticas y la sobrepoblación de animales de compañía.