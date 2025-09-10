CDMX conmemora 50 años de presencia de pandas gigantes en Chapultepec

México conmemora 50 años de presencia de pandas gigantes en Chapultepec

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) conmemoró el 50 aniversario de la llegada de los primeros pandas gigantes a México.

Fue el 10 de septiembre de 1975 cuando arribaron al Zoológico de Chapultepec Ying Ying y Pe Pe, dos cachorros de apenas 10 meses de edad, como parte de un acuerdo diplomático entre México y la República Popular China.

Años más tarde, en 1981, nació Tohui, primera cría que alcanzó la edad adulta fuera de China y que se convirtió en un símbolo cultural en México.

Desde entonces, el Zoológico de Chapultepec se consolidó como uno de los centros más exitosos en la reproducción de pandas fuera de China, con el nacimiento de ocho crías.

En cuanto a longevidad, varios ejemplares han superado la expectativa de vida promedio de su especie, que en estado silvestre es de 15 a 20 años. Tal es el caso de Shuan Shuan, que vivió 35 años, y de Xin Xin, quien actualmente mantiene el récord de la panda más longeva nacida y cuidada en Chapultepec y fuera de China, también con 35 años de edad.

Xin Xin nació el 1 de julio de 1990 y hoy representa la culminación del linaje de pandas gigantes en México. De acuerdo con la Sedema, se encuentra en la etapa final de su ciclo de vida, lo que marca la posible conclusión de una era de cinco décadas de presencia de estos ejemplares en el país.

Además, tras cambios en la política de China desde 1984, mantener pandas gigantes fuera de ese país requiere contratos de arrendamiento de al menos diez años y un costo aproximado de un millón de dólares anuales.

Ante este panorama, las autoridades ambientales capitalinas señalaron que se analiza la viabilidad de dar continuidad al legado de conservación impulsado desde Chapultepec, así como fortalecer las acciones dirigidas al cuidado de otras especies de fauna silvestre.