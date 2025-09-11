Ana Daniela Barragán desapareció tras explosión de pipa: así la buscan hasta con celular quemado

Explosión de pipa en puente la Concordia, Iztapalapa (Cuartoscuro)

Tras la explosión que dejo hasta el momento un saldo de 8 muertos, Ana Daniela estudiante de la UNAM resulto herida pero, personal de Protección Civil rescató su celular quemado y a pesar del daño, seguía funcionando.

Inmediatamente, los elementos se contactaron con los padres de la estudiante para informarles sobre el accidente y que su hija se reportaba como desaparecida.

A través de un video circulado por redes sociales, se muestra el momento donde personal de Protección Civil se comunica con la madre de la joven, explicando la situación y que investigarán el paradero de su hija.

“Soy de Protección Civil, ya me habló su papá de la señorita Barragán, señorita Ana Daniela Barragán Ramírez. Ya hablé con su papá de Ana Daniela. Ahorita vamos a localizar dónde está ella y me voy a comunicar con ustedes. Es en el puente de la Concordia, por la Zaragoza”, expresó el elemento durante la llamada telefónica indicando que desconocen el paradero de la estudiante y que el padre de Ana Daniela se encontraba en camino.

Hasta el momento, se desconoce su paradero, familiares siguen en búsqueda de la universitaria en hospitales aunque su nombre no se encuentra registrado en las listas oficiales de lesionados o fallecidos. Se sospecha que ella pueda ser la paciente que aun no han podido identificar.