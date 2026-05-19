Lluvias inundan la autopista México-Puebla, reportan congestión vehicular

Inundaciones en la autopista México-Puebla

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió condición de lluvias intensas en diversas regiones del Valle de México durante la tarde de hoy.

Las precipitaciones registradas este martes ocasionaron complicaciones en la autopista México- Puebla, principalmente a la altura del municipio de Chalco, donde conductores reportaron severos encharcamientos, tráfico pesado y circulación lenta en ambos sentidos.

Según los reportes, las lluvias con mayor intensidad se registraron en la alcaldía Milpa Alta, donde se detectaron tormentas eléctricas acompañadas de granizo.

En el Estado de México, las zonas con mayores afectaciones previstas son Valle de Bravo, Ixtapan de la Sal, Atlacomulco y Amecameca, donde también se esperan lluvias fuertes.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la ciudadanía a evitar zonas inundadas, mantenerse resguardada durante las tormentas y seguir los avisos oficiales emitidos por las autoridades.

La Crónica de Hoy 2026