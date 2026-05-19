Mujeres con Bienestar 2026 Edomex: ¿Cuándo abren registro para recibir el apoyo? (Mujeres con Bienestar)

Juan Carlos González Romero, titular de la Secretaría de Bienestar en el Estado de México, anunció que la meta para Mujeres con Bienestar —el programa insignia de Delfina Gómez, gobernadora de la entidad— será beneficiar a 2 millones de mujeres para el final de la administración del actual gobierno.

Durante el mes de mayo se realiza la entrega de tarjetas a las nuevas beneficiarias del programa social que otorga un apoyo de $2,500.00 pesos bimestrales a mujeres del Estado de México de entre 18 y 64 años de edad que se encuentran en condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social, además de beneficios adicionales, entre ellos seguro de vida y asesoramiento en distintos campos, en los ámbitos de salud, financiero y de capacitación.

Mujeres con Bienestar 2026 Edomex: ¿Cuándo abren nuevo registro?

Hasta el momento, la Secretaría de Bienestar del Edomex no ha emitido un comunicado oficial donde confirme un nuevo registro vigente para Mujeres con Bienestar. Sin embargo, te invitamos a que te mantengas pendiente, pues estaremos actualizando la información en cuanto se active una nueva fase de registro.

Por ello, te compartimos la documentación, requisitos y beneficios que podrás obtener para aprovechar este programa social vigente en los 125 municipios del Estado de México.

Mujeres con Bienestar 2026 Edomex: Requisitos para integrarse al programa

De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, para participar en el programa debes cumplir con los siguientes requisitos:

Programa dirigido a mujeres

Vivir y contar con domicilio en el Estado de México

Tener entre 18 y 64 años cumplidos a la fecha de la solicitud

Presentar condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social

No ser beneficiaria de algún otro programa federal, estatal o municipal mediante el cual reciba apoyo monetario

Completar de manera exitosa el proceso de solicitud a través de la página de Mujeres con Bienestar Edomex, ir a la opción “A” y seleccionar “Iniciar nueva solicitud”.

¿Cómo puedo ser parte del Programa Mujeres con Bienestar? Paso a paso

Con el objetivo de que estés preparada para cuando se encuentre abierto un nuevo periodo de registro para integrarte al programa social en el Edomex, te compartimos el paso a paso si necesitas consultar cómo realizar tu solicitud, de acuerdo con el gobierno de dicha entidad.

1. Ingresa a la página oficial; solo debes buscar en Google “Mujeres con Bienestar Estado de México”.

2. Ve a la opción “A” y selecciona “Iniciar nueva solicitud”.

3. Crea un usuario con tu CURP, correo electrónico y número de celular.

Nota: Es importante que tengas acceso al correo electrónico y número celular que registres, ya que ahí recibirás información para concluir tu solicitud.

4. Lee detenidamente las instrucciones y captura la información que se te solicite.

5. Una vez que hayas completado todos los campos, se mostrará un mensaje indicando si tu solicitud fue aprobada o rechazada por no cumplir con los requisitos.

Y listo. Si tu solicitud es aprobada, recibirás un número de folio. Es importante que guardes este número para futuras consultas y seguimiento de tu solicitud.

Beneficios de Mujeres con Bienestar Edomex 2026

De acuerdo con el catálogo de beneficios del programa, además del apoyo monetario bimestral de $2,500.00, las beneficiarias inscritas recibirán:

Seguro de vida Asistencia funeraria Asistencia médica telefónica y telemedicina Asistencia veterinaria telefónica y presencial Coordinación de asistencia dental en consultorios Coordinación de asistencia oftalmológica y referencia con oftalmólogos Asistencia psicológica telefónica Asistencia nutricional telefónica Asistencia legal telefónica Asistencia financiera Centro de capacitación digital y certificación Descuentos para el Bienestar Tarifa preferencial en transporte público

¿Qué cubre el seguro de vida de hasta 35 mil pesos de Mujeres con Bienestar en Edomex?

En cuanto a la cobertura del seguro de vida para la titular, cónyuge o concubino e hijos, este cubre un evento al año por núcleo familiar, cuya póliza expedida por una aseguradora debidamente autorizada por la CNSF contempla las siguientes sumas aseguradas:

Titular entre 18 y 64 años: $35,000

Cónyuge o concubino entre 18 y 80 años: $35,000

Hijo entre 2 y 25 años (soltero y dependiente económico): $15,000

Sin límite de hijos

La suma asegurada será depositada en la tarjeta del programa cuando no se trate del fallecimiento de la titular, una vez que cuenten con el dictamen de procedencia respectivo en un máximo de 10 días hábiles.