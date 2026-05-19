Metro CDMX hoy: ¿En qué líneas hay marcha lenta por lluvia este martes 19 de mayo? Se registra marcha lenta en todos los trenes de la red del Metro CDMX; conoce las últimas actualizaciones (CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM)

Tras las lluvias que se han registrado en la CDMX, el Metro reporta marcha lenta de los trenes en algunas de las líneas de su red; conoce el reporte actualizado.

De acuerdo con lo informado por el Metro de la CDMX, en la mayoría de sus líneas, incluidas las 1, 5, 7 y 9, se implementa marcha de seguridad debido a las lluvias que azotan a la ciudad este martes 19 de mayo.

¿Qué líneas del Metro CDMX tienen marcha lenta por lluvia este 19 de mayo?

De acuerdo con el Metro CDMX, la marcha de seguridad reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro, por lo que en las líneas donde se implementa esta medida se ve afectado su servicio.

De acuerdo con la página oficial del Metro CDMX, en donde se actualiza el estado del servicio de este transporte, las líneas que tienen avance lento por lluvia este 19 de mayo son:

Línea 1: Todas las estaciones se encuentran afectadas, de Observatorio a Pantitlán.

Todas las estaciones se encuentran afectadas, de Línea 2: Todas las estaciones se encuentran afectadas, de Cuatro Caminos a Taxqueña.

Todas las estaciones se encuentran afectadas, de Línea 4: Todas las estaciones se encuentran afectadas, de Martín Carrera a Santa Anita.

Todas las estaciones se encuentran afectadas, de Línea 5: Todas las estaciones se encuentran afectadas, de Politécnico a Pantitlán.

Todas las estaciones se encuentran afectadas, de Línea 6: Todas las estaciones se encuentran afectadas, de El Rosario a Martín Carrera.

Todas las estaciones se encuentran afectadas, de Línea 9: Todas las estaciones se encuentran afectadas, de Tacubaya a Pantitlán.

Todas las estaciones se encuentran afectadas, de Línea B: Todas las estaciones se encuentran afectadas, de Ciudad Azteca a Buenavista.

#MetroAlMomento: Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en toda la Red. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro. Toma previsiones. pic.twitter.com/hHQ0Vc0upV — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 19, 2026

Por otra parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México ha informado que continuarán las lluvias fuertes puntuales, las cuales podrán estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Por lo tanto, de continuar las lluvias en la CDMX, el avance de los trenes del Metro podría seguir siendo lento; ante esta situación, se recomienda a los usuarios mantenerse al tanto de las actualizaciones que brinda este transporte.