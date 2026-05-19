PAN propone Ley de Transparencia tras desaparición del Info CDMX

Plaza de la Transparencia Plaza de la Transparencia (La Crónica de Hoy)

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso local presentó una iniciativa para expedir la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, ello, con el objetivo de garantizar el derecho humano al acceso a la información, fortalecer la rendición de cuentas y evitar retrocesos tras la desaparición del Info CDMX y la reforma federal en materia de transparencia.

El coordinador de los panistas, Andrés Atayde, advirtió que la armonización legislativa derivada de la desaparición del INAI no debe convertirse en un simple trámite administrativo ni en una regresión institucional.

Iniciativa se basa en cinco ejes

El primero, contempla un nuevo modelo institucional de transparencia, mediante la creación de un subsistema integrado por once autoridades garantes: una para el Ejecutivo y las alcaldías; una para el Poder Legislativo; una más para el Poder Judicial; y ocho autoridades internas para organismos autónomos. Precisó que esta arquitectura busca evitar la concentración de decisiones en un solo órgano dependiente del Ejecutivo y generar contrapesos reales.

Asimismo, establece con claridad la integración de la Autoridad Garante Local a través de un Pleno colegiado conformado por tres personas comisionadas designadas por el Congreso capitalino, con reglas definidas de nombramiento, duración y funcionamiento.

Como segundo eje, la propuesta incorpora el “derecho a entender”, obligando a las Unidades de Transparencia a emitir respuestas claras, completas y útiles para la ciudadanía, además de establecer revisiones muestrales anuales y medidas de apremio ante incumplimientos reiterados.

En materia presupuestaria, la iniciativa plantea crear una métrica específica de transparencia para las Alcaldías, evaluando el acceso, calidad, oportunidad y nivel de detalle de la información pública relacionada con el uso de recursos públicos.

El proyecto también incorpora estándares internacionales en materia de acceso a la información y regula la transparencia algorítmica, obligando a las autoridades a informar cuando una decisión esté apoyada en inteligencia artificial y garantizando supervisión humana significativa.

Finalmente, la propuesta establece sanciones claras contra la destrucción u ocultamiento de información pública, las respuestas deliberadamente falsas o incompletas y las represalias contra periodistas, denunciantes o ciudadanos que ejerzan su derecho de acceso a la información.

“Llamo a este pleno a no conformarse con una armonización mínima. Se trata de darle a la Ciudad de México una Ley de Transparencia que resista no solo el análisis constitucional, sino, sobre todo, el escrutinio de la gente”, concluyó el legislador.

La iniciativa fue turnada para su análisis y dictaminación a las Comisiones Unidas de Transparencia, Protección de Datos Personales y Combate a la Corrupción, así como a la de Administración Pública Local.