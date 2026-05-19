Desde Foro Urbano Mundial, Brugada plantea mayor papel de las ciudades ante crisis de vivienda y desigualdad

Durante su participación en el Foro Urbano Mundial realizado en Bakú, Azerbaiyán, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada llamó a fortalecer la participación de las ciudades y gobiernos locales en la gobernanza internacional para enfrentar desafíos como la crisis de vivienda, la desigualdad, la violencia y la emergencia climática.

En la Asamblea de Mujeres “Co-creando estrategias transformadoras de género para una vivienda adecuada para todas las mujeres y niñas”, la mandataria local afirmó que las ciudades y los gobiernos locales enfrentan directamente los efectos cotidianos de fenómenos globales y sostuvo que el futuro urbano dependerá de la capacidad de los territorios para construir soluciones cercanas a la población.

“La emergencia climática, la crisis de vivienda, las desigualdades y las distintas formas de violencia impactan cotidianamente a los territorios”, señaló, y agregó que “el futuro urbano mundial será con soluciones construidas desde los gobiernos locales o no será”.

Ante representantes de ciudades y gobiernos locales de distintos países, Clara Brugada respaldó el denominado municipalismo internacional como una forma de articulación política entre territorios para influir en la toma de decisiones globales mediante el intercambio de políticas públicas y experiencias locales.

Desde Foro Urbano Mundial, Brugada plantea mayor papel de las ciudades ante crisis de vivienda y desigualdad

También compartió parte de su trayectoria comunitaria en la Ciudad de México y recordó que decidió vivir desde joven en uno de los barrios con mayores carencias de la capital, donde, afirmó, impulsó procesos de transformación urbana y social desde la organización territorial.

En materia de vivienda, sostuvo que la crisis global responde a políticas que, a su juicio, han convertido un derecho humano en un mecanismo de especulación financiera.

Señaló que la financiarización de la vivienda ha provocado el encarecimiento del acceso habitacional, especialmente para personas jóvenes, y ha contribuido a procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades.

En ese contexto, defendió el acceso a vivienda asequible, el arraigo comunitario y el derecho a la ciudad como componentes de la justicia social, territorial y de género.

“El derecho a la ciudad es también el derecho a no ser expulsado; es el derecho al arraigo vecinal”, expresó.

La jefa de Gobierno afirmó además que las desigualdades urbanas afectan con mayor intensidad a poblaciones históricamente excluidas, por lo que consideró necesario diseñar políticas urbanas con enfoque territorial y de derechos.

En este sentido, propuso avanzar hacia un modelo de gobernanza internacional con participación activa y vinculante de las ciudades.

Clara Brugada también se pronunció a favor de la cooperación internacional, la paz y la construcción de ciudades solidarias frente a los discursos de odio y exclusión. Desde Bakú, expresó que “no aceptamos que el miedo, la guerra, la desigualdad y el odio definan el destino de la humanidad”.

En el mismo encuentro, el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, señaló que el incremento de las desigualdades urbanas y del costo de la vivienda hace necesario acelerar políticas orientadas a la inclusión social, la igualdad de género y la reducción de la pobreza.

El funcionario afirmó que la vivienda debe entenderse como un derecho humano y no como una mercancía, y advirtió sobre desafíos asociados a la especulación inmobiliaria, la segregación territorial y las barreras de acceso a una vivienda digna.

Indicó que, desde la perspectiva del gobierno capitalino, es prioritario fortalecer la capacidad pública para orientar el desarrollo urbano, ampliar la producción de vivienda asequible, fortalecer las reservas de suelo público y regular el incremento de las rentas para favorecer la permanencia de las familias en sus comunidades.

Informó además que la Ciudad de México desarrolla actualmente 200 mil acciones de vivienda con horizonte a 2030 y prevé concluir este año la reconstrucción gratuita de 22 mil viviendas afectadas por los sismos de 2017.

También planteó incorporar el sistema público de cuidados a las políticas urbanas y habitacionales, vinculando vivienda con centros de cuidado infantil, escuelas, servicios de salud, espacios comunitarios y transporte accesible y seguro. Asimismo, destacó la necesidad de avanzar hacia ciudades con accesibilidad universal para personas mayores y con discapacidad.

El secretario resaltó igualmente el modelo de las Utopías implementado en la Ciudad de México, espacios comunitarios que integran actividades culturales, deportivas, recreativas, de salud y cuidados.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, reiteró el compromiso del gobierno federal con una agenda urbana enfocada en el derecho a la vivienda, la justicia territorial y el desarrollo sostenible.

La funcionaria sostuvo que el debate internacional sobre urbanización enfrenta dos enfoques: uno que concibe la vivienda como derecho humano y otro que la entiende como una mercancía sujeta al mercado. Añadió que el ordenamiento territorial es fundamental para garantizar ciudades más justas, resilientes e incluyentes, al influir en el acceso a servicios, oportunidades y calidad de vida.

Finalmente, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado la vivienda adecuada como una prioridad nacional mediante el programa Vivienda para el Bienestar, implementado desde octubre de 2024 con un enfoque de derechos y justicia social.