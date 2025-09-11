Ana Daniela Barragán murió tras explosión de pipa en Iztapalapa, confirma UNAM

Explosión de pipa en Iztapalapa Un bombero de la capital intenta enfriar el contenedor de la pipa de gas que se volcó la tarde de este miércoles. (Cuartoscuro)

Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), murió tras resultar herida en la explosión de una pipa de gas en la Calzada General Ignacio Zaragoza, cerca del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa. Con este deceso, suman 8 víctimas mortales confirmadas del accidente.

Por medio de las cuentas oficiales de FES Cuautitlán, la UNAM comunicó el fallecimiento de su alumna. En la esquela publicada se expresó: “Nos unimos al dolor de su familia y seres queridos, y honramos con respeto y cariño su memoria. Descanse en paz”.

Ana Daniela Barragán: así fue la búsqueda de la estudiante de la UNAM

Durante más de 24 horas, la joven de 19 años permaneció desaparecida. Su pareja, Bryan Ramos, inició una intensa búsqueda, compartiendo información a través de redes sociales y contactando a hospitales de la Ciudad de México. Según sus publicaciones, la última ubicación conocida de Ana Daniela fue la zona del accidente.

La situación se complicó por las condiciones del celular de la joven, que estaba parcialmente calcinado dentro de su mochila. Un miembro de Protección Civil logró establecer contacto con su familia usando el dispositivo, confirmando que Ana Daniela había resultado herida y que su padre ya estaba informado del incidente.

Tras su ingreso al Hospital General Iztapalapa en calidad de paciente desconocida, Ana Daniela fue trasladada al Hospital General Rubén Leñero. El proceso de identificación requirió análisis de ADN, realizados mientras sus familiares aguardaban noticias en el nosocomio.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas precisas de la explosión de la pipa de gas, que ha conmocionado a la Ciudad de México.