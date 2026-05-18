Delfina Gómez inaugura rehabilitación de 108 km del Periférico Norte en el Edomex

Delfina Gómez inaugura rehabilitación de 108 km del Periférico Norte en el Estado de México

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez encabezó la inauguración de la reconstrucción de 108 kilómetros del Periférico Norte, tramo que conecta Naucalpan con Tepotzotlán.

De acuerdo con el gobierno estatal, la obra implicó una inversión superior a mil 200 millones de pesos y busca mejorar la movilidad en una de las principales vialidades del Valle de México. Las autoridades estiman que el proyecto beneficia a más de 15 millones de personas y a alrededor de 200 mil automovilistas que transitan diariamente por la zona.

En el acto llevado a cabo en las Torres de Satélite, la mandataria señaló que la intervención forma parte del programa “2026, Año de las Obras en EdoMéx” y afirmó que se impulsarán otras acciones de infraestructura y movilidad en la entidad.

Delfina Gómez inaugura rehabilitación de 108 km del Periférico Norte en el Estado de México

La ceremonia contó con la presencia de Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno federal, así como de autoridades estatales y municipales de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán, Tepotzotlán y Atizapán de Zaragoza.

Los objetivos de la rehabilitación son mejorar la conectividad entre el Estado de México, la Ciudad de México y el occidente del país; reforzar la seguridad vial mediante iluminación, señalización y mantenimiento; disminuir riesgos de inundación con trabajos en el sistema hidráulico; y fortalecer la actividad logística y económica del corredor industrial de la región.

El gobierno estatal indicó además que las obras generaron más de 2 mil 800 empleos directos e indirectos y representan la primera intervención mayor en esta vialidad en más de 25 años. Asimismo, estimó una reducción de tiempos de traslado de hasta 30 minutos para algunos usuarios.