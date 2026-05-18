Detienen a mujer que trató de ingresar cigarrillos y cajas con marihuana a la Penitenciaría CDMX

Detenida Mujer que intentó ingresar droga al penal. (SSC)

Policías de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a una mujer que pretendía ingresar cajitas y cigarros de aparente marihuana, a la Penitenciaría, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

La detención ocurrió cuando las custodias penitenciarias en dicho Centro ubicado en la calle Plaza las Antenas, en la colonia Santa Martha Acatitla, realizaban labores de revisión a los ciudadanos que visitan a las personas privadas de la libertad, y observaron a una mujer nerviosa.

Por tal motivo, una mujer policía la llevó al área de cubículos y le efectuó una revisión preventiva, tras la cual le hallaron en distintas partes del cuerpo, cinco cajitas y dos cigarrillos, que contenían marihuana.

Las uniformadas detuvieron a la mujer y junto con la posible droga, la presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente.