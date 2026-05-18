PAN CDMX pide transparentar reuniones entre SEP, Segob y CNTE ante movilizaciones en la capital

Sección 7 de la CNTE

El PAN en la Ciudad de México solicitó al Gobierno federal transparentar las minutas de las reuniones sostenidas entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el contexto de las movilizaciones y el plantón anunciado por la organización magisterial en el Zócalo capitalino.

La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez, señaló que las negociaciones entre autoridades y la CNTE deberían hacerse públicas, al considerar que las decisiones derivadas de estas mesas de diálogo pueden tener impacto en la movilidad, la actividad económica y la dinámica cotidiana de la capital.

La dirigente panista también pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, atender las implicaciones de las protestas y buscar mecanismos para reducir afectaciones a la ciudadanía y a eventos internacionales previstos en la ciudad, entre ellos actividades relacionadas con el Mundial de Futbol.

Indicó que, si bien deben respetarse las manifestaciones y las demandas del magisterio, las autoridades tienen la responsabilidad de garantizar el funcionamiento de la ciudad y las condiciones para residentes y visitantes.

Asimismo, cuestionó la capacidad de la SEP para alcanzar acuerdos con distintos sectores y advirtió que el plantón previsto en el Zócalo podría coincidir con actividades programadas para el FIFA Fan Fest.

Por su parte, la diputada local Frida Guillén expresó preocupación por las posibles afectaciones a la movilidad derivadas de las protestas. Añadió que, aunque no existe una cifra oficial sobre alumnos afectados por eventuales suspensiones de clases, en los estados donde la CNTE tiene presencia se concentra una matrícula aproximada de 10 millones de estudiantes de educación básica pública.

La CNTE ha anunciado movilizaciones y acciones de protesta como parte de sus demandas laborales y educativas, mientras continúan las mesas de diálogo con autoridades federales.