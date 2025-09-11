Aumenta a 6 el número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

Incendio Explosión de pipa de gas en Iztapalapa. (Especial)

Seis personas han perdido la vida por la explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa; así lo informó la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa.

Al corte de las 23:00 horas del pasado 10 de septiembre, la cifra de personas lesionadas subió a 90 y cuatro fallecidos, sin que al momento se conozca el número exacto de heridos.

En tanto, gracias al trabajo del personal de salud, 10 personas han sido dadas de alta.

También, la onda expansiva por la fuga del gas y las detonaciones dañaron 32 vehículos.

Información en desarrollo...