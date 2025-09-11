Bomberos de Ecatepec bridaron apoyo tras explosión de pipa de gas en la Autopista México-Puebla

Bomberos de Ecatepec apoyan incendio de pipa en la México-Pachuca

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec acudieron a la Autopista México-Puebla la tarde de este miércoles para brindar apoyo en la emergencia que generó la volcadura y posterior explosión de una pipa de gas.

De acuerdo con la corporación municipal, al sitio se desplazaron 20 elementos especializados, entre ellos 12 integrantes de Rescate Urbano, 6 bomberos y 2 paramédicos de Atención Prehospitalaria. Con el respaldo de ocho unidades de emergencia, los equipos se sumaron al Puesto de Mando instalado en la zona para coordinar acciones conjuntas con otras instituciones.

Las primeras labores se concentraron en el enfriamiento del autotanque siniestrado y en la mitigación de riesgos derivados de la explosión, con el objetivo de evitar un nuevo estallido o fugas de gas que pudieran desencadenar otra emergencia mayor.

La presencia de los bomberos de Ecatepec se integró a los trabajos realizados por personal de Protección Civil de la Ciudad de México, así como de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, quienes resguardaron el área y apoyaron en el cierre parcial de la autopista para permitir el ingreso de las unidades de auxilio.

La magnitud del incidente requirió la participación de diversos cuerpos especializados, ya que la pipa transportaba una cantidad considerable de gas LP, lo que representaba un riesgo latente para los habitantes cercanos y para los automovilistas que circulaban en la vialidad.

Autoridades reportaron que varias personas resultaron lesionadas con quemaduras de distinta gravedad, por lo que fueron trasladadas a hospitales de la zona para recibir atención médica. Asimismo, se llevó a cabo una evacuación preventiva en viviendas aledañas y negocios cercanos al lugar de la explosión, con el fin de salvaguardar la integridad de la población.

Los cuerpos de emergencia permanecieron en el sitio durante varias horas para asegurar que no existieran fugas adicionales ni riesgos de reignición. Posteriormente, tras controlar la situación, se iniciaron labores de limpieza y retiro de la unidad accidentada.

A través de un comunicado, Protección Civil y Bomberos de Ecatepec reafirmaron su compromiso de responder no solo a emergencias dentro del municipio, sino también en otras localidades cuando la magnitud del incidente lo amerite.

“Nuestra prioridad siempre será proteger la vida y apoyar en donde se nos necesite”, destacó la corporación al reconocer la labor de su personal desplegado en la contingencia.

La intervención de los bomberos de Ecatepec en este tipo de emergencias de alto riesgo refleja la importancia de la solidaridad intermunicipal en el manejo de desastres, especialmente en zonas de alta concentración poblacional y con intenso tránsito vehicular, como ocurre en la Autopista México-Puebla.

El accidente, que generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del oriente del Valle de México, quedó bajo control gracias a la rápida reacción y coordinación entre corporaciones. Aunque el saldo fue de personas lesionadas, no se registraron pérdidas humanas que lamentar.

Con este tipo de acciones, Ecatepec se consolida como un municipio con capacidad de respuesta inmediata ante emergencias mayores, en beneficio de la seguridad de la población.