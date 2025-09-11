Buscan reconocer la charrería como Patrimonio Cultural Inmaterial de la CDMX (Jennifer Garlem)

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México busca que la charrería sea reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la capital, con el fin de preservar la tradición.

México es reconocido en todo el mundo por su riqueza cultural, con manifestaciones que ya forman parte del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad declarado por la UNESCO, como el bolero, el mariachi, la cocina tradicional mexicana y el Día de Muertos.

Sin embargo, la Constitución capitalina carece de un mandato para la salvaguarda de la charrería, lo que deja sin protección a quienes lo sostienen: las mujeres, los pueblos originarios y las comunidades que transmiten estos saberes de generación en generación. Así lo expuso el diputado promovente Pedro Haces Lago.

Al presentar su propuesta, aseguró que la charrería es uno de los símbolos más profundos de la historia, los valores, costumbres y la identidad nacional, que también es reconocida en el marco internacional.

“Vestirse de charro es vestirse de México... la charrería no sólo es el deporte nacional por excelencia, es también la historia del país plasmada en una tradición; engloba a la familia, a la mujer, a los niños y, por supuesto, a los artesanos y artistas que plasman en los trajes, sillas y arreos la historia de toda una nación”, enfatizó.

Recordó que en 1931 el presidente Pascual Ortiz Rubio decretó el traje de charro como atuendo nacional y estableció el 14 de septiembre como el ‘Día del Charro’; más tarde, en 1933 el presidente Abelardo L. Rodríguez declaró a la charrería como deporte nacional; y en 2016 la UNESCO la reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Haces precisó que para la Ciudad de México, esta actividad tiene mucho simbolismo, pues es sede de la Federación Mexicana de Charrería (fundada en 1933), también es sede del Museo Nacional de la Charrería, ubicado en el Centro Histórico, y además existen numerosos lienzos charros activos.

La propuesta busca que la Constitución local garantice planes específicos de salvaguarda, en concordancia con los tratados internacionales y con perspectiva de género e interseccionalidad.

“Apoyar esta iniciativa es mandar un mensaje claro: en la Ciudad de México la cultura no es un adorno, es un derecho. Nuestras tradiciones no son pasado, son presente y son futuro”, dijo.

El legislador estuvo acompañado por representantes de las principales asociaciones de la capital, charros y escaramuzas de toda la Ciudad de México.

Esta propuesta recibió el apoyo de todas las bancadas del Congreso, “hay charros en las 16 alcaldías de esta ciudad, estamos muy contestos de que se hayan sumado todos los grupos parlamentarios”, comentó Haces.