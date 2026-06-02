CDMX alista más de 2 mil obras y mil actividades culturales para vivir un Mundial “para el pueblo”

A unos días del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de la Ciudad de México presentó la llamads Fiesta del Mundio, con una estrategia que combinará infraestructura, cultura, deporte y espacio público para convertir a la capital en una sede mundialista abierta a toda la población.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la ciudad recibirá el torneo con más de 2 mil obras concluidas o en proceso, entre las que destacan proyectos de movilidad, agua, drenaje, pavimentación y rehabilitación de espacios deportivos.

Subrayó que ninguna de estas intervenciones fue diseñada exclusivamente para el Mundial, sino como parte de una política permanente de bienestar para los habitantes de la capital.

“El Mundial se vive, se disfruta y se va; pero las obras se quedan”, afirmó.

CDMX alista más de 2 mil obras y mil actividades culturales para vivir un Mundial “para el pueblo”

A la par, el gobierno capitalino desplegará una programación de más de mil actividades culturales y deportivas distribuidas en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de que la experiencia mundialista no se limite al estadio.

Como parte de esta estrategia se instalarán 18 Festivales Futboleros con acceso gratuito, donde se transmitirán los partidos en pantallas gigantes y se ofrecerán conciertos, espectáculos de danza, exposiciones, actividades recreativas y opciones gastronómicas.

Clara Brugada explicó que la apuesta es construir un “Mundial para el pueblo”, basado en la inclusión, la diversidad y el acceso gratuito a la cultura, bajo la consigna de un torneo sin discriminación, clasismo ni machismo.

CDMX alista más de 2 mil obras y mil actividades culturales para vivir un Mundial “para el pueblo”

Festivales gratuitos en las 16 alcaldías

La secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, detalló que los 18 Festivales Futboleros estarán distribuidos en toda la ciudad, incluyendo espacios emblemáticos como Plaza Garibaldi, la Utopía Meyehualco, la Central de Abasto, el Bosque de Tláhuac, el Deportivo Xochimilco y el Parque Tezozómoc, entre otros.

Siete de estos festivales permanecerán activos durante los 39 días que dura la competencia, mientras que los restantes operarán en las fechas de los encuentros más relevantes, especialmente los partidos de la Selección Mexicana.

Los espacios estarán orientados al ambiente familiar, sin venta de alcohol y con actividades culturales permanentes.

Por su parte, el secretario del Deporte, Javier Hidalgo, informó que la ciudad llegará al Mundial con 500 canchas rehabilitadas, de las cuales 315 fueron intervenidas por el Gobierno capitalino.

Además de la transmisión de partidos, los festivales ofrecerán torneos de futbol, concursos de dominadas y penaltis, futbol tenis, techball, futbolitos humanos, circuitos de habilidades, talleres para niñas y niños, así como actividades dirigidas a personas adultas mayores, personas con discapacidad y comunidades de la diversidad sexual.

La intención, explicó, es que los habitantes participen activamente en la fiesta deportiva y no únicamente como espectadores.

También se realizarán rodadas ciclistas temáticas por distintos puntos turísticos de la ciudad y se instalarán “cascaritas futboleras” temporales en colonias y barrios.

Ola mundialista, desfile multicultural y oferta artística

Los eventos más destacados mencionados han sido el intento por imponer un Récord Guinness con la Ola Más Grande del Mundo, programada para el 6 de junio sobre Paseo de la Reforma.

La convocatoria busca reunir a miles de personas de distintos sectores sociales, comunidades indígenas, personas con discapacidad, organizaciones civiles, estudiantes, trabajadores y colectivos culturales para formar una gran ola humana como símbolo de unidad, diversidad y bienvenida al Mundial.

Una semana después, el 13 de junio, se llevará a cabo el Desfile de Pueblos y Culturas, que recorrerá tres kilómetros desde la Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen, explicó que el desfile integrará elementos de la identidad mexicana, la historia de los mundiales celebrados en la ciudad y el legado de los pueblos originarios.

El contingente incluirá carros alegóricos inspirados en el juego de pelota prehispánico, Xochimilco, el Día de Muertos, los mundiales de 1970, 1971 y 1986, así como globos monumentales, alebrijes gigantes, comparsas, danzantes, bandas musicales y representaciones de personajes emblemáticos de la capital.

Uno de los homenajes estará dedicado al Mundial Femenil de 1971, celebrado en la Ciudad de México y considerado por las autoridades como un capítulo frecuentemente olvidado de la historia futbolística.

La programación cultural también contempla exposiciones fotográficas, instalaciones de arte público, videomappings, muestras sobre la memoria futbolística de la ciudad y la participación de más de 2 mil 500 artistas alrededor de los cinco partidos que se disputarán en el Estadio Ciudad de México.

En los festivales participarán 63 grupos musicales, 58 DJs, 22 ballets folclóricos y decenas de agrupaciones de danza provenientes de América Latina, Europa, Asia y África. Entre los artistas confirmados figuran Los Askis, la Sonora Santanera, Los de Abajo, Sonido La Changa, Sonido Gallo Negro, Sonora Dinamita y diversos mariachis y danzoneras.

Las autoridades también anunciaron la reapertura del Museo Dolores Olmedo, nuevas exposiciones en Chapultepec y una Feria de las Culturas con la participación de embajadas acreditadas en México.