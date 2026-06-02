CNTE se planta en las afueras del Congreso CDMX y evita sesión

CNTE se planta afuera del Congreso local

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han extendido el plantón por varias calles del Centro Histórico; ahora llegó a las afueras del Congreso de la Ciudad de México y evitaron que se realizara la sesión de este día.

Por lo anterior, la mesa directiva trasladó la Comisión Permanente y el periodo extraordinario a una sede alterna, en el edificio de la calle Gante.

De acuerdo con habitantes de la zona, los maestros llegaron con casas de campaña a las calles de Donceles y Allende el lunes 1 de junio por la noche.