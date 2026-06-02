Metrópoli

Los maestros llegaron con casas de campaña a las calles de Donceles y Allende el lunes 1 de junio por la noche

CNTE se planta en las afueras del Congreso CDMX y evita sesión

Por Jennifer Garlem
CNTE se planta afuera del Congreso local

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han extendido el plantón por varias calles del Centro Histórico; ahora llegó a las afueras del Congreso de la Ciudad de México y evitaron que se realizara la sesión de este día.

Por lo anterior, la mesa directiva trasladó la Comisión Permanente y el periodo extraordinario a una sede alterna, en el edificio de la calle Gante.

De acuerdo con habitantes de la zona, los maestros llegaron con casas de campaña a las calles de Donceles y Allende el lunes 1 de junio por la noche.

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