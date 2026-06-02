Detienen por segunda ocasión en un mes a un “Soto Jiménez”, defraudador con la compraventa de vehículos

Detenido Guillermo Soto Jiménez. (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Guillermo Soto Jiménez, integrante del grupo delictivo “Los Soto Jiménez”, dedicado a los delitos de extorsión, narcomenudeo y robo de vehículos de alta gama, para su posterior venta en piezas, que opera principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carraza.

Este sujero fue detenido el pasado 30 de abril, mediante un operativo coordinado en la colonia Doctores.

En las calles Fernando Iglesias Calderón y Genaro García, Guillermo Soto Jiménez manipulaba varias bolsitas similares a la utilizadas para comercializar droga.

De inmediato, los oficiales lo interceptaron y le realizaron una revisión, tras la cual le hallaron un arma de fuego corta, un teléfono celular, un cargador, cinco cartuchos útiles, 62 bolsitas con metanfetamina, 18 bolsitas de plástico color morado con la misma sustancia, 20 bolsitas color amarillo con cocaína, 130 bolsitas con marihuana, una bolsa de plástico transparente con el mismo vegetal a granel.

También le aseguraron una camioneta color dorado, una motocicleta color negro con rojo, dos juegos de placas de circulación, cinco tarjetas de circulación expedidas por las autoridades del Estado de México y de Ciudad de México, dos pagarés en blanco y dos facturas de vehículos.

Guillermo Soto Jiménez cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud y amenaza de secuestro en 2020 y por asociación delictiva en 2026.

Líder de “Los Soto Jiménez” fue vinculado a proceso pero liberado

Tras ser vinculado a proceso el nueve de mayo del 2026 por fraudes relacionados con la compraventa de vehículos de alta gama, con presencia en Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México.

Guillermo Soto Jiménez aparentaba un alto poder adquisitivo en redes sociales, donde contactaba a víctimas con el fin de generar confianza y facilitar la comisión de conductas delictivas. Asimismo, se identificó que integrantes de esta agrupación habrían simulado operaciones de compraventa mediante comprobantes bancarios falsos o depósitos que posteriormente eran cancelados, para obtener vehículos de alta gama.

De acuerdo con la investigación, el 17 de julio de 2020, Guillermo “N” contactó a una persona interesada en vender su vehículo con la supuesta intención de adquirirlo. Durante la transacción, habría entregado un cheque sin fondos para aparentar el pago. Una vez que obtuvo la unidad y la documentación correspondiente, el depósito fue cancelado, por lo que se habría apoderado del vehículo sin cubrir el monto acordado.