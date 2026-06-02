Alerta Púrpura en Cuajimalpa: inundaciones, granizo y miles de personas varadas tras intensa lluvia

Lluvias en Santa Fe Av. Juan Salvador Agraz (Tamara Ramírez Villegas)

Las personas se tomaban de las manos para cruzar las corrientes de agua.

La escena ocurrió la tarde y noche del lunes en distintos puntos de Cuajimalpa, donde una tormenta acompañada de granizo transformó calles y avenidas en ríos improvisados. Mientras algunos automovilistas quedaban atrapados entre el agua, cientos de trabajadores y estudiantes permanecían varados esperando una forma de regresar a casa.

“Las personas se agarraban de las manos para pasar porque tenían miedo de que se las llevara la corriente”, recuerda Elena Padrón, habitante de San Mateo Tlaltenango quien relata que tardó más de hora y media en recorrer un trayecto de menos de cinco kilómetros entre Santa Fe y su domicilio.

Alerta Púrpura

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Púrpura en Cuajimalpa, el nivel más alto del sistema de alertamiento meteorológico de la Ciudad de México, ante lluvias superiores a los 70 milímetros y una intensa caída de granizo.

En lugares como El Yaqui y La Venta se registraron más de 75 milímetros de precipitación en menos de una hora, una intensidad que provocó inundaciones severas, caída de árboles, deslaves menores y afectaciones en vialidades estratégicas del poniente de la capital.

Pero más allá de las cifras, la tormenta volvió a poner a prueba la movilidad de una de las zonas más importantes de la ciudad.

“Siempre es un lío el transporte, pero cada día es más difícil regresar a nuestra casa. Uno ya no sabe en qué condición va a llegar o si va a llegar”, cuenta Rosalía Sánchez, de 56 años, trabajadora de limpieza en Santa Fe y habitante de San Mateo Tlaltenango “no es nuevo, pero sí cansa”, resume.

Hasta Santa Fe colapsó

La tormenta dejó inundaciones en avenidas principales, estacionamientos, complejos habitacionales y centros de trabajo. Videos difundidos en redes sociales mostraron vehículos flotando o siendo arrastrados por la corriente.

🛑 Alerta se inunda la México - Toluca



🌨️ Se desgaja cerro por la libre, en Contadero



🌊 Cuajimalpa inundada pic.twitter.com/XosifrfGHi — Está del carajo Edoméx (@EstaCarajo) June 2, 2026

Las afectaciones alcanzaron incluso a Santa Fe, una de las zonas corporativas y de mayor plusvalía de la capital.

“Cuando llueve en Santa Fe sale su verdadero olor, a caño”, comenta un vecino de Santa Rosa Xochiac, en referencia al pasado de la zona como tiradero de basura, así como a los olores despedidos gracias al colapso de las coladeras.

Las principales vialidades del poniente también resultaron afectadas. La carretera México-Toluca registró severos congestionamientos, mientras avenidas como Jesús del Monte, Tamaulipas y diversas conexiones con Huixquilucan permanecieron prácticamente paralizadas durante horas.

Afectaciones por lluvias en Cuajimalpa (Tamara Ramírez Villegas)

“Ya no pudimos seguir trabajando”

La emergencia también impactó al transporte público. Un operador de combis de la zona relató que muchos conductores decidieron suspender recorridos debido al riesgo.

“Ya no había paso. Había carros atrapados y los bomberos estaban rescatando gente. Muchas combis ya no siguieron trabajando porque era muy peligroso”, explicó.

De acuerdo con su testimonio, algunas unidades tardaron hasta dos horas en realizar recorridos que normalmente toman menos de una.

“Las combis que fueron a Santa Fe regresaron hasta dos horas después. Ya era imposible seguir trabajando”, señaló.

La suspensión parcial del servicio dejó a cientos de personas sin alternativas para volver a sus hogares.

Afectaciones en Cuajimalpa Redes Sociales

Negocios inundados y vendedores ambulantes en el desamparo

En el centro de Cuajimalpa, comerciantes comenzaron desde la madrugada las labores de limpieza.

Cecilia, de 19 años y empleada de una zapatería, relata que el agua y el granizo entraron al establecimiento. “El agua llegaba más arriba de los tobillos. No se podía pasar y tuvimos que esperar a que bajara un poco la lluvia”, cuenta.

Al terminar su jornada tuvo que caminar desde la zona centro de la delegación hasta El Yaqui para encontrarse con sus familiares y poder regresar a casa “aquí varios negocios se inundaron, algunos estaban sacando el agua con cubetas”, explica.

Afectaciones por lluvia en Cuajimalpa (RRSS)

Los vendedores ambulantes también resintieron los efectos de la tormenta. Algunos relataron que tuvieron que correr para proteger su mercancía mientras el granizo cubría calles y banquetas.

“Al final del día siempre hay merma, pero ahora sí que a esto se expone uno”, comentó uno de ellos quien sale todos los días a ofrecer fruta fresca picada. Explicó que además de las pérdidas económicas, el cierre de vialidades y la suspensión parcial del transporte dificultaron que muchos comerciantes pudieran regresar a sus hogares.

Afectaciones por lluvias en Cuajimalpa Locatarios pasaron la noche sacando el agua de sus establecimientos (Tamara Ramírez Villegas)

Los daños alcanzaron infraestructura educativa

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Cuajimalpa reportó acumulaciones de agua de hasta 20 centímetros en algunas áreas de sus instalaciones. A través de un comunicado, informó que personal de mantenimiento trabajó durante la madrugada para retirar el agua y garantizar que las actividades académicas continuaran sin interrupciones.

Otra situación de riesgo de vivió en el Colegio Kalpill, donde una barda de aproximadamente ocho metros de longitud se desprendió de su cimentación tras las intensas lluvias. Bomberos de la Ciudad de México acudieron al lugar y dejaron el área bajo resguardo de Protección Civil.

Afectaciones de lluvias en Cuajimalpa Muro desprendido en colegio Kalpill

Durante un recorrido realizado por La Crónica, directivos del plantel mostraron la zona afectada, que permanece acordonada para evitar riesgos a estudiantes y personal.

Los directivos explicaron que la mayoría de los alumnos ya había salido cuando ocurrió el incidente, por lo que no hubo personas lesionadas. Sin embargo, señaló que el plantel ya notificó la situación tanto a las autoridades de la alcaldía como a las educativas para gestionar una solución.

Aunque las clases continúan con normalidad, algunas actividades se desarrollan con precauciones adicionales mientras se evalúan los daños. “Los niños son la prioridad”, afirmó.

La directiva también reconoció que la reparación podría tardar debido a la magnitud de los trabajos necesarios y a que otras zonas de Cuajimalpa también registraron afectaciones importantes tras la tormenta.

Con nuevas lluvias pronosticadas para las próximas semanas, la preocupación ahora se centra en evitar que la infraestructura dañada represente un riesgo para la comunidad escolar.

Viviendas afectadas y familias en riesgo

La alcaldía informó que al menos 50 viviendas registraron daños por inundaciones, deslaves, caída de muros y pérdida de enseres domésticos.

Una de las zonas más afectadas fue San Pablo Chimalpa, donde el granizo alcanzó niveles inusuales y provocó daños en calles, viviendas y espacios deportivos.

También se reportaron afectaciones en Aguatenco, Las Galicias y la zona centro de Cuajimalpa.

En la calle 21 de Marzo colapsó un muro de contención que dañó varias viviendas. Vecinos reportaron además que la corriente arrastró vehículos y dejó personas lesionadas.

Cuajimalpa habilita centros de acopio y albergue temporal

Mientras continúan las labores de limpieza y evaluación de daños, la alcaldía habilitó de manera emergente dos centros de acopio y un albergue temporal para atender a las familias afectadas por la tormenta.

Centro de acopio Cuajimalpa (Tamara Ramírez Villegas)

Uno de los centros de recepción de ayuda se encuentra en la explanada de la alcaldía, mientras que el otro fue instalado en el Deportivo Morelos, espacio que además fue acondicionado como refugio temporal tras las afectaciones registradas la noche del lunes.

El personal del lugar explicó a Crónica que el albergue fue habilitado de emergencia debido a la magnitud de los daños reportados en distintas colonias como San Pablo Chimalpa, Las Galicias y la zona centro de Cuajimalpa.

De acuerdo con los responsables, durante la noche una familia acudió a resguardarse después de que su vivienda resultara afectada por las inundaciones. Sin embargo, al día siguiente decidió regresar a su domicilio para revisar las condiciones de la propiedad y comenzar el recuento de daños.

También explicaron que actualmente se mantiene habilitado un espacio con capacidad inmediata para una decena de personas, aunque las instalaciones podrían ampliarse gradualmente para albergar entre 150 y 200 personas en caso de que las lluvias vuelvan a generar afectaciones mayores.

“Conforme se vaya necesitando, vamos habilitando más espacios”, señalaron.

Ambos centros de acopio están recibiendo agua embotellada, alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, productos de limpieza, cobijas y otros insumos de primera necesidad.

Los encargados indicaron que los apoyos serán destinados tanto a las familias que resultaron afectadas —una vez concluido el censo y la evaluación de daños estructurales en las viviendas— como a las personas que eventualmente requieran permanecer en el albergue.

Resaltaron que al ser instalaciones deportivas adaptadas, también cuentan con servicio de baños y regaderas dentro del centro. El lugar permanecerá abierto y disponible en espera de que las lluvias pronosticadas para los próximos días.

Albergue temporal Deportivo Morelos, Cuajimalpa (Tamara Ramírez Villegas)

Mientras continúan los censos para evaluar daños y las labores de limpieza en distintas colonias, la tormenta dejó una pregunta abierta para los habitantes del poniente de la ciudad: si una sola noche de lluvia fue suficiente para paralizar Santa Fe, inundar viviendas y dejar a miles de personas sin forma de volver a casa, ¿qué ocurrirá cuando llegue el punto más intenso de la temporada?