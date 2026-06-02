Edomex apoya a 760 estudiantes de educación superior para realizar estancias académicas en el país y el extranjero

Programa Delfín 2026 en Edomex

El secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México (SECTI), Miguel Ángel Hernández Espejel, informó que 760 estudiantes de instituciones de educación superior participarán en el XXXI Verano de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico, Programa Delfín 2026, iniciativa de colaboración académica que impulsa estancias de investigación en universidades y centros especializados del país y del extranjero.

Hernández Espejel dio a conocer que la participación alcanzó un crecimiento acumulado de 30.1 por ciento durante los últimos tres años. Reveló que 572 estudiantes desarrollarán proyectos en instituciones nacionales y 188 en universidades y centros de investigación internacionales.

El titular de la SECTI declaró que participan 411 docentes investigadores de instituciones de educación superior mexiquenses, quienes respaldarán los proyectos académicos y científicos de las y los estudiantes. Además, comentó que 30 instituciones de la entidad forman parte de esta estrategia para fortalecer la formación científica de las juventudes mediante estancias y actividades de investigación.

Durante su estancia, las y los participantes trabajarán con investigadores especializados en áreas estratégicas como Ingeniería e Industria; Ciencias Agropecuarias; Biología y Química; Ciencias Sociales y Económicas; Ciencias de la Salud; Humanidades y Ciencias de la Conducta.

La Crónica de Hoy 2026