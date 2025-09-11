Gobierno de Huixquilucan impulsa convivencia familiar con entrega de parques rehabilitados

Como parte del programa de recuperación de espacios públicos que busca contribuir a la actividad física y el esparcimiento familiar, el gobierno de Huixquilucan rehabilitó y entregó dos parques infantiles en los fraccionamientos Lomas Country Club y Hacienda Martín Caballero. Estas obras tienen el fin de fomentar un entorno de sano desarrollo y entretenimiento en beneficio de los niños y niñas

Durante la inauguración del parque “Shimon Peres” en Lomas Country Club, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco explicó que la remodelación incluyó cambio de piso, mantenimiento de juegos infantiles y áreas de jardines. Destacó que el objetivo es crear zonas accesibles y seguras donde las familias tengan experiencias divertidas que impulsen el tiempo de calidad y la convivencia al aire libre.

“Desde mi pasada administración estamos con el programa de recuperación de espacios públicos. Este parque se encontraba un poco deteriorado, entonces le dimos mantenimiento a los juegos para que los niños puedan divertirse en espacios seguros. Seguiremos entregando más juegos infantiles por todo Huixquilucan”, afirmó la alcaldesa durante el evento.

Posteriormente, en el fraccionamiento Hacienda Martín Caballero, se inauguró un nuevo módulo de juegos infantiles que atiende una demanda vecinal. Con esta entrega, el municipio suma 89 juegos infantiles en todo el territorio, diseñados para involucrar a las familias en actividades de integración y ayudar a los niños a desarrollar habilidades sociales mediante la interacción.

La presidenta del Sistema Municipal DIF de Huixquilucan, Ana Luisa Pérez Aguilar, destacó que el trabajo en equipo entre gobierno y población permite obtener estos resultados. Explicó que al escuchar las demandas de la gente y conocer sus necesidades, se han logrado instalar más juegos infantiles en las tres zonas que conforman el territorio: Tradicional, Popular y Residencial.

“La alcaldesa Romina Contreras busca que se conserve la convivencia familiar a través de este tipo de acciones. Este parque infantil es una muestra de su compromiso con las familias de rehabilitar espacios públicos para tener lugares dignos, donde los niños disfruten de esta etapa plenamente”, señaló Pérez Aguilar durante la inauguración.

En representación de los vecinos, Nastia Martínez Melo de la Asociación de Colonos Hacienda La Antigua, reconoció la labor del Sistema Municipal DIF a favor de los infantes. “Quiero agradecer al Sistema Municipal DIF de Huixquilucan por este gran trabajo. Lo que hoy tenemos que incentivar es sacar a los niños de las pantallas y unir a las familias a través de juegos lúdicos”, comentó.

El gobierno de Huixquilucan continúa con la instalación de juegos infantiles en diversas comunidades, colonias y fraccionamientos del municipio. El objetivo principal es que la población tenga acceso a espacios seguros, accesibles e inclusivos que promuevan el desarrollo integral de la niñez a través del juego y la recreación saludable.