Detenidos en “El Torito” en las fiestas patrias comerán pambazos

Torito Pambazos que s eofrecerán en el "Torito". (SSC)

Para la celebración de las fiestas patrias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer el menú que habrá el día 15 de septiembre en el Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social conocido como “El Torito”, para las personas que sean detenidas por conducir luego de consumir bebidas alcohólicas.

Para el 15 de septiembre se ofrecerá un menú que incluye sopa de codito, pambazos, dulces típicos como postre y agua de sabor.

Sin embargo, la SSC exhortó a los habitantes y visitantes de la Ciudad de México a no conducir luego de ingerir bebidas embriagantes.

Además les recuerda que para prevenir algún accidente y en apego al Reglamento de Tránsito vigente de la Ciudad de México, en el artículo 50 se señala que está prohibido conducir vehículos motorizados cuando se tenga una cantidad de alcohol en la sangre no permitida, así como bajo el influjo de narcóticos, estupefacientes o psicotrópicos al conducir.