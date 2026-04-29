Suspenden obra en Insurgentes San Borja y presentan a 18 personas ante el Ministerio Público

La alcaldía Benito Juárez suspendió nuevamente una obra ubicada en Patricio Sanz 1017, colonia Insurgentes San Borja, y presentó ante el Ministerio Público a 18 personas que se encontraban en el interior del predio, luego de constatar que continuaban los trabajos de construcción a pesar de que el inmueble contaba con sellos de suspensión.

La demarcación informó que la primera suspensión fue colocada el 25 de febrero, debido a que los responsables de la obra no presentaron la documentación que acreditara la legalidad de los trabajos realizados en el lugar.

El 20 de abril, personal de la alcaldía realizó una reposición de sellos al detectar que estos habían sido quebrantados. En esa ocasión, también se colocaron cintas de protección civil y se encontró a personas laborando dentro del inmueble.

Durante una nueva inspección realizada el 29 de abril, autoridades de la demarcación en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) confirmaron que persistían las actividades de construcción y que los sellos de suspensión habían sido vulnerados nuevamente.

Ante esta situación, se solicitó apoyo de unidades del operativo Blindar BJ360°, con lo que se logró asegurar a 18 personas que se encontraban al interior del predio, entre ellas trabajadores de la construcción y quien fue identificado como representante de la obra. Las personas fueron trasladadas y presentadas ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica.