Supervisan ampliación de la Línea 12 del Metro hacia Observatorio

. .

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, acompañado por el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous, así como equipos técnicos y representantes de empresas constructoras, realizó una supervisión de obra en la ampliación de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.

La obra conectará Mixcoac con Observatorio, integrando un tramo estratégico que permitirá enlazar el sistema de transporte colectivo con proyectos ferroviarios de alcance metropolitano. Esta ampliación busca fortalecer la movilidad en la capital, reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad con el poniente de la ciudad.

. .

Durante el recorrido, las autoridades destacaron la importancia de la coordinación entre dependencias y empresas para garantizar estándares de seguridad, calidad y eficiencia en la construcción. El proyecto se perfila como un eje clave para la movilidad sustentable, al vincular el Metro con futuras expansiones del transporte público integrado.

La supervisión reafirma el compromiso de avanzar en obras que respondan a la creciente demanda de transporte, con una visión de largo plazo que prioriza la accesibilidad y la modernización de la infraestructura urbana.