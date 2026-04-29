¿Ya detuvieron a la suegra de Carolina Flores? Información actualizada sobre la presunta responsable del feminicidio Interpol emite ficha roja contra Erika María “N”, presunta responsable del feminicidio de Carolina Flores

Como parte de las indagatorias relacionadas con el caso de Carolina Flores, exreina de belleza, quien supuestamente fue asesinada por su suegra Erika María “N” el pasado 15 de abril dentro de su departamento en Polanco, se han revelado nuevos detalles.

Dentro de los avances en las investigaciones sobre el feminicidio de Carolina Flores, la Interpol emitió una ficha roja contra Erika María “N”, suegra de la exreina de belleza, quien presuntamente fue la responsable del asesinato.

¿Ya fue detenida la suegra de Carolina Flores?

A pesar de las acciones para dar con el paradero de Erika María “N”, suegra de Carolina Flores y presunta responsable de su asesinato, las autoridades no han podido localizarla.

Sin embargo, como parte de su búsqueda, la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) ha emitido una ficha roja en su contra, por lo que ahora Erika María “N” es buscada en 196 países.

En la ficha roja se señala que Erika María “N” está siendo buscada por su presunta participación en el delito de feminicidio. A la suegra de Carolina Flores se le describe de tez morena clara, cabello castaño claro, ojos café oscuros y de aproximadamente 1.60 metros de estatura.

¿Qué se sabe sobre la suegra de Carolina Flores, Erika María “N”, presunta responsable del feminicidio?

Erika María “N”, suegra de Carolina Flores, fue señalada como la presunta responsable de la muerte de la exreina de belleza después de que se compartiera un video en el que se le muestra disparándole.

En información reciente compartida por el periodista Carlos Jiménez, se reportó que las autoridades habrían identificado al taxista que supuestamente habría recogido a Erika María “N” después de que esta cometiera el crimen.

Información actualizada sobre el caso de Carolina Flores

Asimismo, en declaraciones recientes por parte de los familiares de Carolina Flores, se ha informado que el motivo de su asesinato podría estar relacionado con dinero.

De acuerdo con lo señalado por los tíos y la abuela de Carolina Flores en una entrevista con el youtuber Fabián Pasos en su canal ‘Mafian TV’, Erika María “N” habría acompañado a la exreina de belleza a firmar unos papeles para recoger un dinero relacionado con la muerte de su papá.

Por otra parte, también se ha hablado sobre el esposo de Carolina Flores, identificado como Alejandro Sánchez, quien habría señalado que la exreina de belleza y su suegra Erika María “N” estaban solas cuando sucedieron los hechos, debido a que esta última le habría pedido a su hijo que las dejara hablar en privado.