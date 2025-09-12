Ecatepec implementa Ley Seca durante Fiestas Patrias para fomentar la paz

En el marco de las celebraciones por las Fiestas Patrias, el gobierno de Ecatepec, encabezado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, aplicará la denominada “Ley Seca” en todo el municipio. Esta medida implica la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas en todos los establecimientos mercantiles durante el periodo festivo.

La decisión fue ratificada por unanimidad por los integrantes del Ayuntamiento durante la vigésima segunda sesión ordinaria de Cabildo. Las y los ediles avalaron el acuerdo 200/2025, que establece la restricción para la venta de bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones y modalidades.

El acuerdo establece que la prohibición regirá a partir de las 00:00 horas del lunes 15 de septiembre hasta las 23:59 horas del martes 16 de septiembre de 2025. La medida se enmarca como una acción de prevención social con motivo de los festejos patrios, buscando garantizar la seguridad de los ciudadanos.

La alcaldesa Cisneros Coss detalló que las autoridades municipales estarán vigilantes para evitar cualquier tipo de abuso durante este periodo. Asimismo, anunció que se pondrá en marcha el operativo alcoholímetro a partir del lunes 15 de septiembre para reforzar las medidas de seguridad.

La mandataria municipal recordó que la Cultura de Paz “llegó para quedarse” y destacó que la política de prohibir la venta de alcohol durante las fiestas patronales ya ha rendido frutos. Mencionó que esta estrategia permitió reducir la incidencia delictiva en un 65 por ciento en eventos anteriores.

Manifestó que “el mayor número de homicidios se da en el marco de ambientes de alcohol” y reconoció que si bien la noche del 15 de septiembre las personas desean festejar, “nosotros, como institución y como autoridad municipal, estamos obligados a continuar construyendo ambientes de paz”.

En la misma sesión, el Cabildo también votó a favor del acuerdo del Proyecto de Decreto para reformar y adicionar varios párrafos del artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Esta decisión se tomó luego de que la LXII Legislatura del Estado de México aprobara dicha propuesta.

La implementación de la Ley Seca representa un esfuerzo continuo de la administración municipal por priorizar la seguridad y el bienestar de los ecatepenses durante las celebraciones masivas, promoviendo una convivencia libre de violencia.