Entregan repavimentación de avenida Fresno en Ecatepec; beneficiará a más de 45 mil habitantes

Autoridades municipales inauguraron la repavimentación de la avenida Fresno, ubicada en el fraccionamiento Valle de Ecatepec, una obra considerada clave para mejorar la movilidad y calidad de vida de miles de habitantes que diariamente transitan por esta vialidad.

El acto fue encabezado por la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, quien destacó que esta avenida fue rescatada del deterioro y el abandono para convertirse en una vía moderna, segura y funcional para la comunidad.

La avenida Fresno conecta con al menos tres comunidades aledañas, lo que la convierte en un punto estratégico para la circulación local. De acuerdo con autoridades, la obra beneficia a cerca de 45 mil colonos, de los cuales alrededor de 10 mil reciben un impacto directo al vivir en la zona.

El proyecto no se limitó únicamente a la repavimentación, sino que contempló una inversión integral. Entre los trabajos realizados se encuentran la rehabilitación de redes de agua potable y drenaje, la construcción de banquetas y guarniciones, así como la poda de árboles y la mejora del alumbrado público, acciones que en conjunto buscan ofrecer un entorno más seguro y ordenado.

Vecinos del fraccionamiento señalaron que, antes de la intervención, la avenida presentaba múltiples afectaciones que dificultaban el tránsito vehicular y peatonal, además de problemas en los servicios básicos. Con la obra concluida, ahora cuentan con una vialidad en mejores condiciones, lo que reduce tiempos de traslado y mejora la seguridad.

Como parte de las acciones complementarias, también se llevó a cabo el rescate del parque ubicado en la zona, a través del programa “Cambia de Cancha”. Este proyecto promueve actividades deportivas gratuitas dirigidas principalmente a jóvenes, con el objetivo de fomentar la convivencia, prevenir conductas de riesgo y fortalecer el tejido social.

Autoridades municipales subrayaron que este tipo de programas buscan no solo mejorar la infraestructura urbana, sino también generar espacios de encuentro para la comunidad, donde niñas, niños y jóvenes puedan desarrollarse en entornos seguros.

Durante la inauguración, se reiteró el compromiso del gobierno municipal de continuar impulsando obras públicas que respondan a las necesidades reales de la población, priorizando aquellas que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las familias.

La presidenta municipal aseguró que se seguirá trabajando en la rehabilitación de vialidades y espacios públicos en distintas colonias de Ecatepec, con el objetivo de transformar el municipio y brindar mejores condiciones de vida a sus habitantes.