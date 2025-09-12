Explosión en puente de La Concordia se originó por ruptura del tanque de gas: FGJCDMX

Explosión de pipa en Iztapalapa, 10 de septiembre

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que la explosión a la altura del puente de La Concordia se originó debido a que el tanque de gas presentó ruptura en un casquete tras el choque con un objeto sólido, lo que originó la fuga de gas y el incendio.

Presuntamente, la volcadura de la unidad fue lo que causó la fractura en el tanque.

Para el avance de las indagatorias, personal pericial de la Fiscalía, especializado en criminalística, tránsito terrestre, mecánica, química, incendios y explosiones, seguridad industrial, hidrosanitarias, video y fotografía, continúa en la recabación de dictámenes técnicos para esclarecer los hechos.

También se identificaron residuos de compuestos aromáticos como benceno y estireno.

La Fiscalía aclaró que, a partir de las inspecciones que realizaron los servicios periciales, en el lugar del siniestro no se encontró ningún bache ni daños en el asfalto, lo que consta en la fijación de imágenes que documenta y preserva la evidencia visual que obra en la investigación.