Fallece Alicia Matías, abuela que rescató a su nieta en explosión en puente de La Concordia

Abuela Alicia Matías, mujer que cuidaba a su nieta durante la explosión. (Especial)

Falleció Alicia Matías Teodoro, abuela que rescató a su nieta durante la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre.

La mujer contaba con quemaduras en el 98 por ciento de su cuerpo y tras tres días internada en el hospital Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, perdió la vida.

La llamada “heroína de Iztapalapa” cargaba a su nieta a pocos minutos de que terminará su turno como despachadora de unidades de transporte público en el paradero de Santa Martha, a pocos metros donde ocurrió la explosión.

A pesar de que el cuerpo de Alicia estaba gravemente herido, llevó a su nieta hasta donde se encontraban policías, los cuales, la ayudaron a trasladar en motocicleta a la bebé a un hospital.