Que siempre no: Secretaría de Salud reconoce que ‘Abuelita Heroína’ sigue con vida

Abuelita Heroína Alicia Matías Teodoro se mantiene en el hospital recibiendo atención médica.

La “Abuelita Heroína” quien se hizo viral en un video en redes sociales por proteger a su nieta durante la tragedia de la explosión de pipa de gas de Iztapalapa sigue con vida. Así lo reconoció la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a través de un comunicado.

“Abuelita Heroína” no está muerta

“En la información difundida ayer sobre las personas fallecidas tras el incidente, se cometió un error al incluir el nombre de la señora Alicia Matías Teodoro.

Comunicado Secretaría de Salud Alicia Matías Teodoro fue incluida en la lista de personas fallecidas de forma errónea.

La señora Alicia Matías Teodoro se encuentra con vida, en estado de salud grave y recibiendo atención médica integral y especializada por parte de equipos salud, quienes se mantienen en contacto con su familia."

¿Por qué le dicen la “Abuelita Heroína”?

De los múltiples videos del accidente de la Pipa de Gas en el Puente de la Concordia, el de Alicia Matías Teodoro fue uno de los que más conmovió a las personas.

En las imágenes, se le puede ver protegiendo a su nieta de dos años de las intensas llamas provocadas por la explosión y corriendo junto a un policía para buscar atención médica a pesar de haber sufrido las quemaduras.

Su acto de amor desinteresado incluso ha inspirado imágenes, videos y diseños como un homenaje a la señora Alicia tras haber arriesgado su propia vida para defender