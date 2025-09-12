Recuperan y reforestan Áreas de Valor Ambiental en Mixcoac y Becerra Tepecuache

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó sobre una jornada de recuperación y restauración ecológica en dos Áreas de Valor Ambiental (AVA): la Barranca Mixcoac y la Barranca Becerra Tepecuache, Sección La Loma.

En la Barranca Mixcoac se retiraron dos cuerpos constructivos y una plancha de concreto de 465 metros cuadrados, con el fin de evitar contaminación y devolver al suelo su capacidad natural de absorción. Mientras tanto, en la Barranca Becerra Tepecuache se realizó una limpieza integral que incluyó el retiro de residuos de construcción y la preparación del terreno para iniciar procesos de reforestación.

De acuerdo con la dependencia, estas acciones buscan fortalecer la biodiversidad, mejorar la captación de agua de lluvia, regular el clima local y preservar ecosistemas de alto valor ambiental en la capital.

La Sedema precisó que los trabajos fueron coordinados por la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental, la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental, y la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural.

En los operativos participaron también la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social, así como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia.

Todas las labores se efectuaron de manera simultánea y pacífica, bajo estricto apego al debido proceso y respeto a los derechos humanos.