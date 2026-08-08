¿Hay Doble Hoy No Circula este sábado 8 de agosto de 2026 en CDMX y Edomex? Conoce qué autos descansan este 8 de agosto por el Hoy No Circula sabatino (Pexels)

Si planeas salir este sábado, deberás tomar precauciones, pues algunos vehículos no podrán circular este 8 de agosto debido a las restricciones del programa Hoy No Circula sabatino; conoce qué autos tienen restringida la circulación este segundo sábado del mes.

Como parte de las medidas de control vehicular que se realizan en la Zona Metropolitana del Valle de México, el programa Hoy No Circula 2026 establece qué automóviles no pueden circular determinados días de la semana con el objetivo de reducir los niveles de contaminación.

Hoy No Circula sabatino: ¿qué autos no circulan este 8 de agosto?

Hasta el momento de la publicación de esta nota, las autoridades no han activado el Doble Hoy No Circula, por lo que este día solo aplicarán las restricciones correspondientes al Hoy No Circula sabatino.

Al ser el segundo sábado del mes, estos son los vehículos que no podrán circular en la CDMX y algunos municipios del Estado de México este 8 de agosto:

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa 0, 2, 4, 6 y 8.

Todos los automóviles con holograma 2.

Horario y municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

Recuerda que el programa Hoy No Circula aplica desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que este sábado, durante ese horario, no podrás utilizar tu vehículo si presenta alguna de las características antes mencionadas.

La restricción aplica para las vialidades de la Ciudad de México y los 18 municipios del Estado de México que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM): Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Vehículos exentos del Hoy No Circula sabatino este 8 de agosto

Por otra parte, los vehículos que podrán circular con normalidad este sábado 8 de agosto son:

Vehículos con holograma 1 y terminación de placas 1, 3, 5, 7 y 9.

Vehículos con holograma 00 y 0.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula este sábado?

Recuerda que, en caso de incumplir con la normativa del Hoy No Circula, podrás enfrentar multas que oscilan entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de que tu auto puede ser remitido al depósito vehicular (corralón).