Caos en CDMX por lluvias: reporte de tráfico, inundaciones y líneas del Metro afectadas Conoce cuáles son las líneas del Metro y vialidades de la CDMX afectadas por las lluvias de hoy (@SGIRPC_CDMX)

Tras las fuertes lluvias registradas a lo largo de la tarde de este viernes 7 de agosto en la CDMX, diferentes vialidades y líneas del Metro se han visto afectadas; conoce el reporte al momento.

Desde calles y avenidas inundadas hasta el desbordamiento del río Magdalena, durante la noche de este viernes continúa el caos generado por las intensas precipitaciones.

Líneas del Metro de la CDMX afectadas hoy por la lluvia

De acuerdo con lo informado por el Metro de la CDMX en la última actualización de su servicio a las 22:30 horas, solo la Línea 4 permanece con avance lento por lluvia, sin que ninguna estación haya dejado de dar servicio.

Vialidades inundadas y tráfico por lluvias de hoy en la CDMX

Tras las lluvias de esta tarde, usuarios en redes sociales reportaron principalmente afectaciones en las alcaldías Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza y La Magdalena Contreras.

Estas son algunas de las vialidades que presentan afectaciones y tráfico por encharcamientos, de acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México:

Bajo puente de José Tomás Cuéllar y calzada San Antonio Abad

Av. Texcoco y Benito Zenea, colonia Juan Escutia

Eje 3 Oriente, Canal de Miramontes a la altura de Rancho Mante

Circuito Interior, de Av. Insurgentes a H. Congreso

Canal de Miramontes y Av. División del Norte

Sur 12 y Oriente 256, col. Agrícola Oriental

Calles Cráter y Lava, colonia Jardines del Pedregal

Viaducto Río de la Piedad y Avenida Río Churubusco

En Canal de Miramontes y Av. División del Norte, col. San Bartolo El Chico, @XochimilcoAl, a consecuencia de la insuficiencia de la red de drenaje, se registró un encharcamiento de 80 m de espejo por 30 cm de tirante; los niveles disminuyeron paulatinamente.



Personal de la… pic.twitter.com/01IBoC8WUg — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 8, 2026

Del mismo modo, usuarios han reportado fuertes encharcamientos en zonas como la calzada Ignacio Zaragoza en el tramo de Guelatao a Peñón Viejo, en los alrededores de Perisur y en las inmediaciones de la estación Hangares de la Línea 5 del Metro.

Al momento, la Secretaría de Gestión Integral del Agua se encuentra atendiendo los encharcamientos registrados en diferentes puntos de la CDMX, por lo que se espera que en las próximas horas la circulación se normalice.

#Reportando 🌊 | ¡El oriente de la #CDMX con inundaciones! 🔴



⚠️⛈️ En #Iztapalapa, la calzada Ignacio Zaragoza registra severa inundación en el tramo que va de Guelatao a Peñón Viejo, afectando la movilidad en la zona.



✅📱 Condiciones anticipadas en el aviso especial por… pic.twitter.com/MVF7guWD4e — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) August 8, 2026

Alerta de Protección Civil: Alcaldías con Alerta Naranja y Roja

Por otra parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que algunas alcaldías de la ciudad mantienen alerta por fuertes lluvias y posible caída de granizo durante la noche de este viernes 7 de agosto.

Alerta Roja: La Magdalena Contreras y Tlalpan

La Magdalena Contreras y Tlalpan Alerta Naranja: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco e Iztapalapa

Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco e Iztapalapa Alerta Amarilla: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.