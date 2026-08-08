Fuertes lluvias provocan inundaciones y caos en calles de la CDMX

La tarde y noche de este viernes se convirtieron en un momento complicado para habitantes de la Ciudad de México, debido a las fuertes lluvias que provocaron inundaciones, encharcamientos, caída de árboles y problemas de circulación en diferentes zonas de la capital.

La lluvia comenzó a intensificarse durante la tarde y una de las zonas más afectadas fue el sur de la ciudad. En algunos puntos el agua alcanzó niveles importantes, lo que provocó que varios automóviles quedaran atrapados y que los conductores tuvieran que detener su marcha para evitar mayores riesgos.

Uno de los puntos con mayores problemas fue el bajo puente de Periférico Sur y la avenida Picacho Ajusco, donde el agua llegó a aproximadamente 1.20 metros de altura. La inundación hizo imposible el paso de vehículos particulares y del transporte público, por lo que la circulación quedó prácticamente detenida.

La situación también provocó que algunas personas tuvieran que abandonar los vehículos y continuar sus recorridos caminando bajo la lluvia. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a diferentes puntos para apoyar a las personas que quedaron varadas y cerrar algunas vialidades afectadas.

Otro de los hechos que llamó la atención fue el desbordamiento del Río Magdalena, en la alcaldía Magdalena Contreras. El agua salió de su cauce y alcanzó calles y vialidades cercanas, mientras que las autoridades pidieron a la población evitar las zonas de riesgo.

En la colonia Héroes de Padierna, una de las calles se convirtió prácticamente en una corriente de agua debido a la cantidad de lluvia que bajó desde las zonas altas. El agua arrastró piedras, lodo, basura, ramas y otros materiales, lo que complicó todavía más el tránsito de vehículos y peatones.

Las lluvias también provocaron afectaciones en vialidades como Canal de Miramontes, Circuito Interior, Viaducto Río de la Piedad, calzada Ignacio Zaragoza y algunas zonas cercanas a Perisur. En Canal de Miramontes y avenida División del Norte se registró un encharcamiento de alrededor de 80 metros de extensión y 30 centímetros de profundidad.

El caos no solamente se presentó en las calles. El Sistema de Transporte Colectivo Metro también registró afectaciones por las condiciones climatológicas. De acuerdo con el reporte de las autoridades, durante la noche la Línea 4 mantenía una marcha lenta debido a la lluvia, aunque las estaciones continuaban dando servicio.

Las autoridades capitalinas reportaron que las alcaldías más afectadas fueron Magdalena Contreras y Tlalpan, mientras que también se registraron problemas en Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco e Iztapalapa. Ante la intensidad de las precipitaciones, se activaron alertas para diferentes zonas de la ciudad.

El saldo de la emergencia también incluyó la caída de 31 árboles, dos postes, 16 encharcamientos y siete cortocircuitos, de acuerdo con información de las autoridades. Además, se reportó la caída de una barda en la colonia Lomas de Padierna, donde un adulto mayor quedó atrapado al interior de su domicilio y tuvo que ser atendido.

Para atender las afectaciones, fueron desplegados trabajadores de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Protección Civil, Seguridad Ciudadana y el Heroico Cuerpo de Bomberos. También se utilizaron equipos de bombeo y maquinaria para retirar el agua y realizar trabajos de desazolve.

Las autoridades mantuvieron el operativo de atención durante la madrugada del sábado 8 de agosto, debido a que todavía existía riesgo de nuevas lluvias y encharcamientos.

La jornada dejó nuevamente en evidencia las dificultades que enfrenta la Ciudad de México durante las lluvias intensas, principalmente en zonas donde el agua se acumula rápidamente y afecta tanto a automovilistas como a peatones y usuarios del transporte público. Para muchas personas, el viernes terminó entre calles inundadas, tráfico detenido y largas horas para poder regresar a sus hogares