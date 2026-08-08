Detienen a mujer con 81 billetes falsos con los que intentó pagar en un local del Centro Histórico

Detenida Mujer que intentó pagar en un establecimiento comercial con billetes que carecían de sellos de seguridad (SSC)

La policía del Centro Histórico, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a una mujer que intentó pagar en un establecimiento comercial con billetes que carecían de sellos de seguridad.

Los policías le realizaron una revisión en la que le fueron asegurados 81 billetes de 500 pesos, equivalentes a 40 mil 500 pesos, así como 11 hojas con impresiones de billetes de 100 dólares estadounidenses. Además, fueron localizadas 10 tarjetas de plástico con logos de distintas instituciones, credenciales, pasaportes y 20 hojas con relieve de actas de nacimiento.

Mientras realizaban recorridos de seguridad en el cruce de las calles Palma Norte y República de Cuba, los policías fueron requeridos por la encargada de un local, quien señaló que, momentos antes, una mujer intentó pagar diversos productos con billetes falsos, debido a que no tenían algunos sellos de seguridad.

La afectada señaló la dirección en la que huyó la mujer, por lo que los uniformados se movilizaron de inmediato la alcanzaron.

Como resultado, le aseguraron 20 hojas con el relieve de actas de nacimiento de la Ciudad de México, 13 pasaportes de diferentes entidades, seis credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) y tres tarjetas de circulación.

También localizaron 10 tarjetas de plástico con distintos logotipos de diversas instituciones, sin datos personales; 11 hojas con imágenes de billetes de 100 dólares estadounidenses; 16 sellos de golpe con diversos logotipos, y 81 billetes falsos de moneda nacional.

Los policías detuvieron a la mujer de 34 años de edad y, junto con los objetos asegurados, la trasladaron ante el agente del Ministerio Público.