Lluvias provocan complicaciones y mantienen en alerta a municipios del Edomex

Las lluvias volvieron a poner en dificultades a habitantes del Estado de México durante este viernes, principalmente en municipios de la zona metropolitana, donde las precipitaciones generaron preocupación por posibles inundaciones, encharcamientos y complicaciones en la circulación.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico para este viernes, se esperaban lluvias fuertes en diferentes regiones del Estado de México, con acumulaciones de entre 50 y hasta 75 milímetros en algunas zonas. Las precipitaciones estaban previstas principalmente durante la tarde y podían estar acompañadas de actividad eléctrica.

Uno de los puntos que llamó la atención fue Texcoco, donde durante la tarde del viernes se reportaron calles afectadas por la intensa lluvia. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron acumulación de agua en calles del municipio, situación que complicó el tránsito de vehículos y peatones.

Texcoco

La situación de Texcoco se sumó a los problemas que ya se habían presentado en otros municipios del oriente mexiquense durante los días anteriores. Esto hizo que las lluvias del viernes fueran observadas con preocupación, debido a que el suelo ya se encontraba saturado en algunas zonas.

Uno de los antecedentes más recientes ocurrió el martes 4 de agosto, cuando una fuerte tormenta provocó inundaciones en Los Reyes La Paz, Chalco e Ixtapaluca. La carretera México-Texcoco también registró acumulaciones de agua que provocaron congestión vehicular.

Orient y Salida a Puebla, Calzada Ignacio Zaragoza

En Los Reyes La Paz, el agua alcanzó hasta aproximadamente 50 centímetros en algunos puntos y afectó la circulación sobre la carretera México-Texcoco. Los automovilistas tuvieron que disminuir su velocidad y buscar alternativas para continuar sus recorridos.

Las afectaciones no se limitaron al oriente del estado. Durante esta semana también se han presentado problemas en municipios del Valle de México, donde las lluvias han puesto a prueba las vialidades y los sistemas de drenaje.

Ecatepec, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tlalnepantla se encuentran entre los municipios que han registrado problemas relacionados con las lluvias durante los últimos días. En estas zonas se han reportado acumulaciones de agua en vialidades y dificultades para la circulación.

La situación es especialmente complicada para las personas que todos los días se trasladan entre el Estado de México y la Ciudad de México. Cuando las lluvias aumentan, las vialidades metropolitanas pueden presentar tráfico lento debido a los encharcamientos y a que los automovilistas deben conducir con mayor precaución.

Las carreteras México-Texcoco, México-Querétaro y otras vías que conectan a los municipios mexiquenses con la capital son algunas de las rutas donde las precipitaciones pueden generar mayores problemas para los conductores.

Además del tráfico, las lluvias representan un riesgo para los peatones. Las acumulaciones de agua pueden cubrir coladeras, banquetas y algunos accesos, por lo que las autoridades recomiendan evitar cruzar calles inundadas y mantenerse alejados de corrientes de agua.

La presencia de lluvias también mantiene activos los trabajos de prevención y atención por parte de las autoridades municipales y estatales. Entre las acciones que se realizan se encuentran el desazolve de drenajes, limpieza de coladeras y vigilancia de puntos considerados de riesgo.

El caso de Texcoco y los antecedentes registrados en municipios como Los Reyes La Paz, Chalco e Ixtapaluca muestran que el oriente del Estado de México continúa siendo una de las zonas que debe mantenerse atenta durante la temporada de lluvias.

Aunque no todos los municipios registraron inundaciones graves este viernes, las precipitaciones mantuvieron complicaciones para la población y volvieron a demostrar los problemas que pueden presentarse cuando las lluvias son intensas.

Para los mexiquenses, la recomendación continúa siendo manejar con precaución, evitar zonas inundadas y mantenerse informados sobre los avisos de las autoridades, ya que las condiciones de lluvia pueden cambiar rápidamente.

La temporada de lluvias todavía continuará durante las próximas semanas, por lo que los habitantes de las zonas que históricamente presentan inundaciones deberán mantenerse atentos para evitar accidentes y reducir riesgos.