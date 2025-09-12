Trasladan al Altiplano al “Choko”, líder de la “Chokiza”, extorsionadores en Ecatepec

Detenido Alejandro Gilmare Mendoza. (FGJEM)

Fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano” Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, líder de la organización criminal “La Chokiza”.

La célula delictiva que “El Choko” comanda se dedica a cometer homicidios, extorsiones, préstamos gota a gota, cobro de piso, narcomenudeo y despojo, además de actividades de “montachoques”.

En las últimas semanas, este criminal se volvió popular, dado que mantiene una relación cercana con la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, con quien colaboró para formar un partido político.

A Alejandro Gilmare se le cumplimentó una orden de aprehensión por delincuencia organizada, en la Ciudad de México, el pasado 10 de septiembre.

Al continuar con las líneas de investigación se ejecutaron diversos cateos en la colonia San Mateo Cuautepec, Tultitlán, donde detuvieron a Juana Ivette Ledezma Martínez, pareja sentimental de “El Choko”, misma que se desempeña como Ministerio Público en Ecatepec y le brindaba información de los procesos legales en su contra.

También fue detenida Diana Laura Ledezma Martínez, donde aseguraron cuatro armas de fuego, dosis de droga, cartuchos y tres vehículos.

Tras su detención en la colonia Las Américas, en el municipio de Ecatepec de Morelos, “El Choko” fue llevado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la colonia Guerrero, de la alcaldía Cuauhtémoc.

En un operativo coordinado entre la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a las 16:45 horas del 12 de septiembre, el presunto criminal fue llevado a la cárcel de máxima seguridad “El Altiplano”.