Jornada presencial de participación ciudadana se desarrolla con expectativa de alta afluencia

Tras llevarse a cabo la ceremonia de honores a la bandera que marcó el inicio de la jornada presencial de votación y opinión de la Consulta de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, así como de la Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026, la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México destacó la importancia de la participación ciudadana como eje central del ejercicio democrático.

Al ser cuestionada sobre sus expectativas para la jornada, la funcionaria subrayó que el principal indicador de éxito será la asistencia de la ciudadanía convocada. Señaló que se espera que las personas que habitan en colonias y unidades habitacionales acudan a emitir su voto de manera presencial, especialmente quienes no participaron en la modalidad electrónica.

“Esperaríamos que la votación sea copiosa, es nuestro mejor deseo”, expresó, al tiempo que recordó que los procesos en pueblos originarios se desarrollan mediante asambleas, bajo un esquema distinto.

Respecto a la participación digital previa, informó que más del 61% de las casi 60 mil personas registradas ya habían emitido su opinión desde el viernes, lo que refleja un crecimiento sostenido en el uso del sistema electrónico por internet. En ese sentido, consideró que esta modalidad representa una alternativa útil, especialmente en fechas conmemorativas o periodos de asueto que dificultan la asistencia presencial.

En materia de seguridad, la consejera presidenta aseguró que no se identifican focos rojos.

“Estas votaciones usualmente son muy relajadas, porque lo que está en juego son proyectos comunitarios y representantes vecinales”, indicó, y señaló que históricamente se trata de jornadas tranquilas.

Sobre la organización del proceso, explicó que los trabajos de planeación comenzaron desde enero y que el instituto cuenta con experiencia acumulada que permite operar con procedimientos depurados.

Añadió que todas las mesas receptoras están listas, con personal capacitado y sistemas preparados para garantizar una recepción, traslado y cómputo eficiente de los votos, bajo estándares similares a los de una elección constitucional.

En cuanto a la participación esperada, reconoció que, si bien podría mantenerse en niveles similares a ejercicios anteriores, el interés ciudadano suele estar ligado a las necesidades específicas de cada colonia.

“Muchas veces las personas ven el presupuesto participativo como una herramienta para resolver carencias concretas, y eso influye en su decisión de participar”, explicó.

Sobre las irregularidades reportadas en el ejercicio de presupuesto participativo 2025, atribuyó las complicaciones principalmente a la coincidencia atípica con una elección extraordinaria del Poder Judicial, lo que redujo los tiempos disponibles para que las alcaldías ejecutaran los proyectos. No obstante, confió en que las autoridades cumplan con los compromisos establecidos, ya que ello impacta directamente en la confianza y participación ciudadana.

Finalmente, aclaró que la supervisión de la ejecución de los proyectos no corresponde al instituto electoral, aunque existen mecanismos alternativos para que la ciudadanía exija rendición de cuentas, como las oficinas de transparencia y las contralorías.

Este domingo 3 de mayo, un total de 2,396 Mesas Receptoras de Votación y Opinión operan de 09:00 a 17:00 horas en las 1,764 Unidades Territoriales de la ciudad, donde la ciudadanía puede elegir entre 17,769 candidaturas a COPACO y opinar sobre 22,853 proyectos de presupuesto participativo.

Las autoridades electorales reiteraron el llamado a la población a ejercer su derecho a participar en la toma de decisiones que impactan directamente en el desarrollo de sus comunidades.